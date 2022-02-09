Назначены заместители акима Нур-Султана
По согласованию с Администрацией президента по принципу меритократии заместителями акима Нур-Султана назначены экс-аким района Сарыарка Есет Байкен и экс-аким района Есиль Берик Джакенов.
Есет Байкен начал трудовую деятельность в Управлении экономики и бюджетного планирования Астаны в должности ведущего специалиста.
Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
В 2016-2019 годы занимал должности эксперта секретариата руководителя Администрации президента РК, госинспектора отдела госконтроля и организационно-территориальной работы АП РК, акима Нуринского района Карагандинской области, руководителя аппарата акима города Нур-Султана. С 2020 года работал акимом района Сарыарка.
Берик Джакенов начал трудовую деятельность в 2000 году со службы в органах налоговой полиции Кокшетау.
Фото: пресс-служба акима Нур-Султана
В 2015 году был назначен заместителем заведующего Секретариата руководителя Администрации президента. С 2016 года занимал должность руководителя аппарата акима Нур-Султана, с 2019 года работал акимом района Есиль.
Аким столицы Алтай Кульгинов поставил ряд задач перед заместителями по системному развитию города.