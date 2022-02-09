Назначены заместители акима Нур-Султана

По согласованию с Администрацией президента по принципу меритократии заместителями акима Нур-Султана назначены экс-аким района Сарыарка Есет Байкен и экс-аким района Есиль Берик Джакенов.

Есет Байкен начал трудовую деятельность в Управлении экономики и бюджетного планирования Астаны в должности ведущего специалиста.

Фото: пресс-служба акима Нур-Султана

В разные годы работал главным специалистом отдела социально-культурной сферы аппарата акима столицы, главным инспектором, руководителем организационно-инспекторского отдела аппарата акима столицы.

В 2016-2019 годы занимал должности эксперта секретариата руководителя Администрации президента РК, госинспектора отдела госконтроля и организационно-территориальной работы АП РК, акима Нуринского района Карагандинской области, руководителя аппарата акима города Нур-Султана. С 2020 года работал акимом района Сарыарка.

Берик Джакенов начал трудовую деятельность в 2000 году со службы в органах налоговой полиции Кокшетау.

Фото: пресс-служба акима Нур-Султана

В 2002-2007 годах работал ведущим и главным специалистом Налогового комитета по Темиртау. Также в разные годы занимал должности в акимате Карагандинской области, Министерстве финансов.

В 2015 году был назначен заместителем заведующего Секретариата руководителя Администрации президента. С 2016 года занимал должность руководителя аппарата акима Нур-Султана, с 2019 года работал акимом района Есиль.

Аким столицы Алтай Кульгинов поставил ряд задач перед заместителями по системному развитию города.