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Бейбут Шаханов назначен заместителем акима Алматы

Назначен замакима Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 16:30 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией президента на должность заместителя акима города назначили Бейбута Шаханова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе акима города.

Бейбут Шаханов родился в 1979 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана; Казахский государственный юридический университет; Казахскую коммерческо-финансовую академию; Университет Ланкастер (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности ведущего специалиста Департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Агентства по регулированию естественных монополий РК.

В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов, Министерства образования и науки, Министерства охраны окружающей среды.

С 2015 по 2022 год работал в Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики, Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Работал руководителем управления строительства города Алматы.

С мая 2023 года до нынешнего назначения работал руководителем аппарата акима города Алматы.

Также 15 апреля Ерболат Досаев назначил руководителя аппарата акима Алматы.

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