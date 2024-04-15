Бейбут Шаханов назначен заместителем акима Алматы
Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе акима города.
Бейбут Шаханов родился в 1979 году. Окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана; Казахский государственный юридический университет; Казахскую коммерческо-финансовую академию; Университет Ланкастер (Великобритания).
Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности ведущего специалиста Департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства Агентства по регулированию естественных монополий РК.
В разные годы занимал руководящие должности в структурных подразделениях Министерства финансов, Министерства образования и науки, Министерства охраны окружающей среды.
С 2015 по 2022 год работал в Комитете по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики, Министерства по инвестициям и развитию, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Работал руководителем управления строительства города Алматы.
С мая 2023 года до нынешнего назначения работал руководителем аппарата акима города Алматы.
Также 15 апреля Ерболат Досаев назначил руководителя аппарата акима Алматы.