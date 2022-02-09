Горящий грузовик стал причиной остановки движения на трассе в ВКО

По данным ДЧС ВКО, инцидент произошел на трассе Усть-Каменогорск-Семей, в 20 км от села Таврия. Грузовик Scania с ацетиленовыми баллонами загорелся на дороге.

Для безопасности полицейские полностью остановили движение на трассе. К месту происшествия прибыли врачи Центра медицины катастроф из трассового медико-спасательного пункта. Водитель грузовика не пострадал.

Пожарные дождались, когда прекратятся взрывы баллонов. Пожар был локализован в 22:35.