23:19 09.02.2022
Горящий грузовик стал причиной остановки движения на трассе в ВКО
Фото: Zakon.kz
Пожарные дождались, когда прекратятся взрывы баллонов, а затем потушили сгоревший дотла грузовик. Водитель грузовика не пострадал, сообщает Zakon.kz.
По данным ДЧС ВКО, инцидент произошел на трассе Усть-Каменогорск-Семей, в 20 км от села Таврия. Грузовик Scania с ацетиленовыми баллонами загорелся на дороге.
Для безопасности полицейские полностью остановили движение на трассе. К месту происшествия прибыли врачи Центра медицины катастроф из трассового медико-спасательного пункта. Водитель грузовика не пострадал.
Пожарные дождались, когда прекратятся взрывы баллонов. Пожар был локализован в 22:35.