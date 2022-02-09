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23:19 09.02.2022

Горящий грузовик стал причиной остановки движения на трассе в ВКО

Пожар ВКО Фото: Zakon.kz
Пожарные дождались, когда прекратятся взрывы баллонов, а затем потушили сгоревший дотла грузовик. Водитель грузовика не пострадал, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС ВКО, инцидент произошел на трассе Усть-Каменогорск-Семей, в 20 км от села Таврия. Грузовик Scania с ацетиленовыми баллонами загорелся на дороге.

Для безопасности полицейские полностью остановили движение на трассе. К месту происшествия прибыли врачи Центра медицины катастроф из трассового медико-спасательного пункта. Водитель грузовика не пострадал.

Пожарные дождались, когда прекратятся взрывы баллонов. Пожар был локализован в 22:35.

Данияр Кунафин
Восточно-Казахстанская область
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