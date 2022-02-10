Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:13 10.02.2022

Семейчанка отдала полмиллиона тенге за трудоустройство

Семей мошенничество Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
28-летняя подозреваемая предложила пострадавшей устройство на работу в один из университетов Семея. Для этого было нужно перечислить 550 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратилась 40-летняя жительница Семея. Она рассказала, что в конце октября 2021 года малознакомая женщина пообещала устроить ее на работу в один из университетов города за деньги.

Женщина попросила у потерпевшей 550 тысяч тенге. Спустя некоторое время пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенницы.

Полицейские смогли найти и задержать 28-летнюю подозреваемую. Женщина дала признательные показания и рассказала, что полученные деньги она потратила.

Подозреваемая находится под обязательством о явке.

Данияр Кунафин
Восточно-Казахстанская область Семей
Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
09.02.2022
Защитить себя, не нарушая закон – легальные средства самообороны
09.02.2022
Экс-замакима Алматы возглавил СЦК
09.02.2022
Температура воздуха в Нур-Султане в январе побила абсолютный рекорд
09.02.2022
До 800 тыс. тенге – сколько зарабатывают судьи в Казахстане
09.02.2022
Главная Топ LIVE Все