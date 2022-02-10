Семейчанка отдала полмиллиона тенге за трудоустройство

С заявлением в полицию обратилась 40-летняя жительница Семея. Она рассказала, что в конце октября 2021 года малознакомая женщина пообещала устроить ее на работу в один из университетов города за деньги.

Женщина попросила у потерпевшей 550 тысяч тенге. Спустя некоторое время пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенницы.

Полицейские смогли найти и задержать 28-летнюю подозреваемую. Женщина дала признательные показания и рассказала, что полученные деньги она потратила.

Подозреваемая находится под обязательством о явке.