00:13 10.02.2022
Семейчанка отдала полмиллиона тенге за трудоустройство
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
28-летняя подозреваемая предложила пострадавшей устройство на работу в один из университетов Семея. Для этого было нужно перечислить 550 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.
С заявлением в полицию обратилась 40-летняя жительница Семея. Она рассказала, что в конце октября 2021 года малознакомая женщина пообещала устроить ее на работу в один из университетов города за деньги.
Женщина попросила у потерпевшей 550 тысяч тенге. Спустя некоторое время пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенницы.
Полицейские смогли найти и задержать 28-летнюю подозреваемую. Женщина дала признательные показания и рассказала, что полученные деньги она потратила.
Подозреваемая находится под обязательством о явке.