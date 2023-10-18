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Жительница Тараза заплатила аферисту полмиллиона тенге за трудоустройство в Чехии

Жительница Тараза отдала аферисту полмиллиона тенге за трудоустройство в Чехии Фото: Zakon.kz
Полиция Жамбылской области задержала 27-летнего мужчину из Астаны по подозрению в мошенничестве. Он пообещал жительнице Тараза устроить ее на работу в Чехии за 500 тысяч тенге и присвоил деньги, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области 18 октября, заявление в полицию подала 48-летняя женщина. Она рассказала, что увидела в Instagram объявление о вакансии: якобы требовались сотрудники для работы в Чехии.

Жительница Тараза перешла по ссылке и связалась с "работодателем", который пообещал устроить ее на работу в европейской стране за 500 тыс. тенге. Якобы эти деньги предназначались для оформления документов. Женщина поверила и перевела сумму на указанный счет, после чего "наниматель" перестал выходить с ней на связь.

Полиция при участии специальной группы "Киберпол" ДП Жамбылской области установила и задержала подозреваемого. Им оказался житель Астаны, он полностью признал вину.

Ранее жительница Тараза отдала 16 млн тенге мошеннику, который представился сотрудником КНБ.

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Жамбылская область Тараз
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