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00:53 10.02.2022

Иранского горнолыжника отстранили из-за допинга на Олимпиаде

Горнолыжник Иран допинг Фото: Instagram/hossein_saveh_shemshaki
Первый подтвержденный случай допинга выявили на Олимпиаде в Пекине. На анаболическом стероиде попался горнолыжник – единственный иранец Хоссейн Саве-Шемшаки, сообщает Zakon.kz.

Спортсмена дисквалифицировали после положительного допинг-теста перед соревнованиями 7 февраля, сообщает Eurosport.

О положительном результате теста сообщило международное агентство по тестированию. Проба, взятая у Шемшаки, показала неблагоприятный результат на метаболит DHCMT.

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