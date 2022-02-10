00:53 10.02.2022
Иранского горнолыжника отстранили из-за допинга на Олимпиаде
Фото: Instagram/hossein_saveh_shemshaki
Первый подтвержденный случай допинга выявили на Олимпиаде в Пекине. На анаболическом стероиде попался горнолыжник – единственный иранец Хоссейн Саве-Шемшаки, сообщает Zakon.kz.
Спортсмена дисквалифицировали после положительного допинг-теста перед соревнованиями 7 февраля, сообщает Eurosport.
О положительном результате теста сообщило международное агентство по тестированию. Проба, взятая у Шемшаки, показала неблагоприятный результат на метаболит DHCMT.
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