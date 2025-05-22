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Спорт

Объявлена Олимпиада с применением допинга, где за рекорд дадут миллион долларов

Олимпиада Применение Допинга, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 16:58 Фото: Instagram/worldathletics
Дебютные международные соревнования Enhanced Games, которые еще назвали "Олимпиадой на стероидах", пройдут с 21 по 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе (США), сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба будущей Олимпиады, в программу состязаний войдут три вида спорта: легкая атлетика (100 метров, 100-110 метров с барьерами), плавание (50 и 100 метров вольным стилем, 50 и 100 метров баттерфляем), плюс тяжелая атлетика (рывок и толчок).

Отличительной чертой Enhanced Games будет то, что здесь не будет допинг-контроля. Цель Олимпиады – выйти на предел человеческих возможностей в спорте, и на это выделены солидные призовые.

В случае установления мирового рекорда спортсмен получит 250 тысяч долларов США. Для бегунов на 100 метров и пловцов на 50 метров вольным стилем отдельно полагаются бонусные призовые в размере 1 млн долларов.

При этом Enhanced Games выступает против "неизбирательного" использования допинга. На первой Олимпиаде введут полноценный медицинский контроль, то есть в теории комиссия может и не допустить участника по показаниям врачей.

На данный момент организаторы принимают заявки от спортсменов на участие в "стероидной Олимпиаде-2026".

И в списке атлетов, кто подтвердил участие в проекте, есть трехкратный чемпион мира и трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию – австралиец Джеймс Магнуссен.

Между тем организаторы зимних Олимпийских игр-2026, которые пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо, недавно объявили о начале продаж билетов на соревнования.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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