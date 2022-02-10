Бублик проиграл экс-первой ракетке мира на старте в Роттердаме

На пути Александра во второй круг данных соревнований встал трехкратный чемпион турниров Большого шлема британец Энди Маррей. Экс-первый номер мирового рейтинга в стартовой игре с трудом обыграл казахстанца – 7:6 (8:6), 6:4.

Для этой победы Энди понадобилось чуть меньше двух часов и 10 эйсов. Этим поражением Бублик покидает Роттердам, так как он закончил свои выступления и в парном разряде. Казахстанско-российский дуэт Бублик-Карацев снялись с турнира.

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