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06:46 10.02.2022

Бублик проиграл экс-первой ракетке мира на старте в Роттердаме

Теннис Первый круг Роттердам Фото: Instagram/bublik
Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик не смог пробиться во второй раунд престижного хардового турнира категории ATP-500 в Голландии, сообщает Zakon.kz.

На пути Александра во второй круг данных соревнований встал трехкратный чемпион турниров Большого шлема британец Энди Маррей. Экс-первый номер мирового рейтинга в стартовой игре с трудом обыграл казахстанца – 7:6 (8:6), 6:4.

Для этой победы Энди понадобилось чуть меньше двух часов и 10 эйсов. Этим поражением Бублик покидает Роттердам, так как он закончил свои выступления и в парном разряде. Казахстанско-российский дуэт Бублик-Карацев снялись с турнира.

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Куандык Шынасилов
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