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Все о теннисе

Бублик потерпел поражение от 19-летнего теннисиста на старте турнира в Роттердаме

Бублик потерпел поражение от 19-летнего теннисиста на старте турнира в Роттердаме, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 09:18 Фото: АТР
49-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться во второй круг турнира серии ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), сообщает Zakon.kz.

В стартовом матче Бублик проиграл 47-й ракетке мира, 19-летнему чеху Якубу Меншику со счетом 4:6, 4:6.

Встреча Бублика с Меншиком продлилась ровно час. Александр пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Якуба 10 эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Меншика в Роттердаме станет восьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор.

Ранее другой казахстанский теннисист Тимофей Скатов (202 АТР) провел матч первого круга в Индии. 


Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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