Алматинец выиграл Toyota Camry 75 в лотерее «Сәтті Жұлдыз»

Как рассказал счастливый обладатель приза, к лотерее он пристрастился еще в школе – тогда она называлась «Спортлото».

Кстати, первый билет, который я взял, был «6/49», как сейчас. Время шло, я в это дело втянулся, участвую в лотерее так, по возможности. Стараюсь тиражи не пропускать, – Антоний Палик.

По словам Антония, фортуна благосклонна к тем, кто не опускает руки и продолжает верить в лучшее. Сам мужчина однажды почти ухватил ее за хвост, но замешкался в шаге от победы.

У меня был случай, когда я решил, что надо пропустить розыгрыш. У меня было три билета, я пропустил, а на них вышел джек-пот. На следующем тираже решил не участвовать – билеты опять вошли в джек-пот. На третий раз я участвовал, но не повезло… Однако я живой пример того, что выигрыши есть, они реальны, – Антоний Палик.

С желающими поучаствовать в лотерее Антоний Палик поделился маленькими секретами успеха. Например, он посоветовал не выкидывать старые билетики, а вновь запускать их в игру – «однажды выстрелит». Также мужчина старается не ограничиваться покупкой одного билета.

В этот раз я взял 10 билетов. Знал, что будет розыгрыш автомобиля. Честно, ожидал и не ожидал, что мне повезет, – Антоний Палик.

Победитель отмечает, что никогда не завидовал тем, кто выиграл, – наоборот, радовался за них. Да и понимал: выигрыш на 100% зависит от удачи, поэтому не стоит сразу ожидать «золотых гор». Удовольствие приносит само участие, причастность к процессу.

Автомобилю Антоний Палик предпочел его денежный эквивалент – говорит, что хочет потратить деньги на отдых. В лотереях он планирует участвовать и дальше. Следующая вершина, которую мечтает взять мужчина, – джек-пот.

6 марта пройдет розыгрыш квартиры в лотерее TeleBingо. Для участия необходимо приобрести пять лотерейных билетов TeleBingо общей стоимостью 2500 тенге в точках продаж или на сайте sz.kz.

Количество билетов, которые может приобрести один участник, не ограничено. Больше билетов – больше шансов на выигрыш. Особенно если набраться терпения и поверить в удачу, как я в нее поверил и не прогадал, – Антоний Палик.