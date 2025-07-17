Автомобиль и миллион тенге выиграли казахстанцы в лотерее Сәтті Жұлдыз

Сразу двум жителям Казахстана улыбнулась удача и они стали обладателями неожиданных призов от Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз", сообщает Zakon.kz.

В тиражной лотерее LOTO 6/49 мужчина по имени Алмаз выиграл автомобиль.

Когда ему позвонили с новостью о выигрыше, он не поверил. Но убедившись, что это правда, связался с представителями лотереи

Алмаз выбрал денежный эквивалент приза и теперь мечтает о своем жилье. Он планирует купить дом или квартиру, решив начать с того, чтобы внести первоначальный взнос. Ведь теперь появилась такая финансовая возможность!

Победитель признался, что участвует в лотереях пару раз в неделю, и верит, что мечты сбываются.

Следующий победитель – алматинец по имени Равиль. Он выиграл 1 млн тенге в моментальной лотерее "Твоя Удача".

Примечательно, что номер телефона был зарегистрирован на него, но подписку оформила супруга. Именно она первой узнала о выигрыше и сообщила мужу.

Фото: Сәтті Жұлдыз

Сначала Равиль отнесся к новости о выигрыше с недоверием, но, приехав в лотоцентр и оформив выигрыш, удостоверился, что все официально и законно.

Равиль работает в сфере продаж и планирует направить выигрыш на благоустройство участка и установку ограждения.

"Теперь я уверен – все это реально. Желаю всем удачи и чтобы каждый мог выиграть свой приз в этой жизни", – сказал в завершение беседы Равиль, обратившись к участникам лотереи.

Известно, что "Сәтті Жұлдыз" долгие годы является примером прозрачности и честности в лотерейной индустрии. Все выигрыши выплачиваются своевременно, без единого случая задержки или отказа.

Как рассказали в компании, Национальная лотерея является членом Всемирной и Европейской ассоциаций лотерей (WLA, ELA), что подтверждает его соответствие международным стандартам.

Президент Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" Мария Лыткина прокомментировала:

"Мы искренне радуемся каждому нашему победителю — ведь за каждым выигрышем стоит личная история, мечта и вдохновение. Но наша миссия шире: мы стремимся приносить пользу всему обществу. Именно поэтому Национальная лотерея на постоянной основе направляет 10% от операционного игрового дохода на развитие отечественного спорта и в фонд "Қазақстан халқына". Кроме того, мы поддерживаем масштабный социальный проект "100 аулов" совместно с Сергеем Цырульниковым. Данный проект "100 аулов" является уникальнейшим в своем направлении. Проект несет воспитательный характер, работу с сельской молодежью страны с помощью проведения мастер классов, открытых тренировок и мотивационных речей. В некоторых регионах на мотивационных встречах присутствуют олимпийские чемпионы, чемпионы мира и страны. Это наша ответственность перед обществом, и наша гордость".

Сегодня повезло Алмазу и Равилю, а завтра удача может улыбнуться именно вам. Сделайте свой шаг навстречу мечте!

Ведь шанс стать обладателем крупного приза может получить любой совершеннолетний участник. Так, 20 июля состоится розыгрыш очередной недвижимости. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно приобрести ЛотоНабор "Квартира", каждый из которых состоит из 5 лотерейных билетов. Количество ЛотоНаборов на одного участника не ограничено – чем больше билетов, тем выше шанс на победу. Также каждый участник получает возможность выиграть джекпот, который на сегодня составляет 606 млн 813 300 тенге.

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