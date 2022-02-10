Семья в Рудном получила 65 млн тенге от КСЖ «Евразия»

Во-первых, работодатель пострадавшего заключил договор обязательного страхования работника от несчастных случаев, в рамках которого КСЖ «Евразия» заключила договоры аннуитетного страхования на общую сумму более 61 млн тенге в пользу его несовершеннолетних детей и супруги.

Кроме того, «Евразией» в полном объеме возмещены расходы семьи на погребение.

Во-вторых, пострадавший имел договор добровольного страхования жизни. При заключении договора потребительского займа в одном из банков пострадавший приобрел полис страхования жизни и от несчастных случаев от КСЖ «Евразия». Выплата по этому полису составила 4 млн тенге и покрыла все обязательства по займу погибшего перед банком. Таким образом, наследники полностью освобождены от обязанностей пострадавшего по погашению займа перед банком.

Очень важно иметь полис страхования жизни, особенно если есть финансовые обязательства (кредит и т.д.) перед третьими лицами. Тем более что его стоимость не слишком обременительна для страхователя. Например, страховая защита на случай смерти по любой причине, включающая также выплаты в течение двух недель временной нетрудоспособности в результате несчастного случая, со страховой суммой 4 млн тенге будет стоить около 60 000 тенге в год или всего 5000 тенге в месяц при ежемесячной оплате. Наличие страхового полиса дает полную уверенность и гарантию, что при наступлении страхового случая ваши близкие не попадут в тяжелую финансовую ситуацию и не будут нести бремя ваших обязательств, – отмечают в КСЖ «Евразия».

Открытая в 2019 году АО «КСЖ «Евразия» является дочерней компанией многолетнего лидера страхового рынка – АО «СК «Евразия». 2 ноября 2020 года АО «КСЖ «Евразия» был присвоен долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости на уровне «ВВВ-» от S&P Global Ratings, прогноз «стабильный».

Присвоенный рейтинг соответствует суверенному рейтингу Республики Казахстан и является наивысшим среди всех отечественных компаний по страхованию жизни.

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