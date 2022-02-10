Развитие ребенка: что должно насторожить родителей

Так, в первый месяц малыш должен держать голову, улыбаться, гулить, искать родителей глазами. В три-четыре месяца – переворачиваться. В шесть – сидеть. В восемь месяцев ребенок должен ползать, в год и три месяца – ходить. Первых слов малыша следует ожидать не позднее года и пяти месяцев.

Фото: из личного архива

Я назвала все критичные сроки развития ребенка. Если ребенок задерживается на два месяца от этих сроков, то родители уже должны начать беспокоиться. То есть ребенок должен начать держать голову в месяц, гулить, улыбаться, наблюдать глазами за родителями. Если в три месяца этого не происходит, родители должны срочно идти к невропатологу. Точно так же, если в три-четыре месяца ребенок не переворачивается со спинки на живот и наоборот, мы спокойно наблюдаем. Но если к пяти-шести месяцам – через два месяца от обозначенного срока – ребенок не переворачивается, идите к невропатологу. Когда ребенок в год и пять, год и шесть месяцев не ходит, опять же, необходима помощь специалиста. Галия Осман

Доктор отметила, что главное – не упустить момент, поскольку, если не начать лечение сразу, это скажется на дальнейшем развитии маленького человека.

Отдельно хотелось бы сказать о речи. Если у нас в год и пять, год и шесть месяцев ребенок не говорит «мама, папа», мы смотрим, только ли в речи проблема. Может, есть еще какие-то задержки, например, он не играет с другими детьми, не интересуется ими, не смотрит в глаза, не откликается на свое имя, не имеет указательного жеста.

Отклонения могут свидетельствовать о таких серьезных диагнозах, как расстройство аутистического спектра, моторная или импрессивная (сенсорная) алалия (языковое расстройство. – Прим. авт.), резидуально-органическое поражение головного мозга с задержкой психоречевого развития и т.д.

Кстати, с походом к логопеду затягивать тоже не стоит.