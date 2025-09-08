#АЭС в Казахстане
Общество

Кинул ребенка на землю: родителей особенного подростка ждет суд в Алматы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 10:56 Фото: Zakon.kz
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева 8 сентября в кулуарах правительства прокомментировала дело по инциденту, происшедшему в Алматы. Больше недели назад особенный подросток кинул ребенка на землю прямо на детской площадке, передает корреспондент Zakon.kz.

Закиева заверила, что находится на связи с родителями обоих детей.

"Родители подростка с особенными потребностями связывались с родителями ребенка. Ребенок уже в стабильном состоянии, все хорошо. Вся помощь, которая нужна, – лечение, психологическая поддержка – оказывается региональными уполномоченными", – сказала она.

Мы поинтересовались у спикера, какую ответственность понесут родители особенного подростка.

"В рамках каждого дела предусматривается ответственность в соответствии с деянием. Это решение принимает суд. Еще идет (суд. – Прим. ред.)", – ответила Закиева.

На прошлой неделе на одной из детских площадок Алматы особенный подросток подбежал к двухлетнему ребенку, подкинул его и с высоты своего роста уронил того на землю. Ребенок получил перелом руки. Что грозит родителям особенного подростка, читайте в материале.

Азамат Сыздыкбаев
