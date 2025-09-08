Кинул ребенка на землю: родителей особенного подростка ждет суд в Алматы

Фото: Zakon.kz

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева 8 сентября в кулуарах правительства прокомментировала дело по инциденту, происшедшему в Алматы. Больше недели назад особенный подросток кинул ребенка на землю прямо на детской площадке, передает корреспондент Zakon.kz.

Закиева заверила, что находится на связи с родителями обоих детей. "Родители подростка с особенными потребностями связывались с родителями ребенка. Ребенок уже в стабильном состоянии, все хорошо. Вся помощь, которая нужна, – лечение, психологическая поддержка – оказывается региональными уполномоченными", – сказала она. Мы поинтересовались у спикера, какую ответственность понесут родители особенного подростка. "В рамках каждого дела предусматривается ответственность в соответствии с деянием. Это решение принимает суд. Еще идет (суд. – Прим. ред.)", – ответила Закиева. На прошлой неделе на одной из детских площадок Алматы особенный подросток подбежал к двухлетнему ребенку, подкинул его и с высоты своего роста уронил того на землю. Ребенок получил перелом руки. Что грозит родителям особенного подростка, читайте в материале.

