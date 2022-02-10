Арманбек Баймурзин возглавил полицию Жамбылской области

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев представил нового начальника ДП личному составу.

Арманбек Хакимбекович Баймурзин родился в 1974 году, в органах внутренних дел работает с 1992 года. С 2004 года по 2012 год работал на руководящих должностях Комитета криминальной полиции МВД.

В разные годы работал первым заместителем начальника Департамента внутренних дел Жамбылской области, начальником Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

С октября 2019 года по настоящее время занимал должность начальника Департамента полиции Акмолинской области.