10:44 10.02.2022
Арманбек Баймурзин возглавил полицию Жамбылской области
Фото: пресс-служба полиции Жамбылской области
По согласованию с Администрацией президента Казахстана приказом министра внутренних дел начальником Департамента полиции Жамбылской области назначен Арманбек Баймурзин, сообщает Zakon.kz.
Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев представил нового начальника ДП личному составу.
Арманбек Хакимбекович Баймурзин родился в 1974 году, в органах внутренних дел работает с 1992 года. С 2004 года по 2012 год работал на руководящих должностях Комитета криминальной полиции МВД.
В разные годы работал первым заместителем начальника Департамента внутренних дел Жамбылской области, начальником Департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
С октября 2019 года по настоящее время занимал должность начальника Департамента полиции Акмолинской области.