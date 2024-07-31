Главу Департамента полиции Жамбылской области отстранили от должности из-за видео

Начальника Департамента полиции Жамбылской области Арманбека Баймурзина временно отстранили от должности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31 июля Zakon.kz сообщили в МВД Казахстана.

"По размещенному видео с участием начальника Департамента полиции Жамбылской области по поручению министра внутренних дел назначено служебное расследование. В регион направлен начальник Департамента кадровой политики и представители службы собственной безопасности МВД", – рассказали в ведомстве.

Также в МВД добавили, что на период проведения служебного расследования Баймурзин отстранен от занимаемой должности.

Отметим, что в Казнете распространяется видео, на котором предположительно глава ДП Жамбылской области, общаясь со своими подчиненными, бьет кулаком по столу и выражается нецензурными словами.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В ДП Мангистауской области сообщили о служебном расследовании, которое проведут в отношении полицейских, которые во время расправы над женщиной бездействовали.