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Главу Департамента полиции Жамбылской области отстранили от должности из-за видео

Главу Департамента полиции Жамбылской области отстранили от должности из-за видео, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 21:10 Фото: gov.kz
Начальника Департамента полиции Жамбылской области Арманбека Баймурзина временно отстранили от должности, сообщает Zakon.kz.

Об этом 31 июля Zakon.kz сообщили в МВД Казахстана. 

"По размещенному видео с участием начальника Департамента полиции Жамбылской области по поручению министра внутренних дел назначено служебное расследование. В регион направлен начальник Департамента кадровой политики и представители службы собственной безопасности МВД", – рассказали в ведомстве.

Также в МВД добавили, что на период проведения служебного расследования Баймурзин отстранен от занимаемой должности.

Отметим, что в Казнете распространяется видео, на котором предположительно глава ДП Жамбылской области, общаясь со своими подчиненными, бьет кулаком по столу и выражается нецензурными словами. 

Ранее сообщалось о другом инциденте. В ДП Мангистауской области сообщили о служебном расследовании, которое проведут в отношении полицейских, которые во время расправы над женщиной бездействовали.

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