В Казахстане нет мотивации идти на воинскую службу – сенатор

Сенатор напомнил, что на заседании Мажилиса глава государства отметил, что многие из молодых граждан уклоняются от прохождения воинской службы в рядах Вооруженных сил. И сейчас актуальность этого вопроса еще раз подтверждается январскими событиями.

В 2021 году к призыву на срочную воинскую службу подлежало 215 105 человек, из них призвано в Вооруженные силы и другие войска только 32 тыс., а остальные – почти 85% от подлежащего к призыву – по различным причинам получили отсрочку или вовсе были освобождены от призыва. Бекболат Орынбеков

По его словам, основные причины проблемных вопросов при формировании воинских команд следующие:

Уклонение или отказ от воинской службы. Также законодательством не предусмотрена какая-либо ответственность для призывников за отказ от прохождения воинской службы.

Внутренняя миграция граждан призывного возраста, которая создает дополнительные трудности при организации проведения очередного призыва на срочную воинскую службу, так как при оповещении или розыске призывник находится на территории другого города или области. Так, на сегодняшний день уклоняющихся от призыва или в розыске порядка 39 563 призывников.

Кроме того, имеются факты суицида военнослужащих и другие правонарушения.

Для улучшения качества учетно-призывной работы сенатор предлагает рассмотреть дополнительные льготы в образовательном секторе для тех, кто прошел воинскую службу по призыву. Также предоставлять им право льготного поступления в высшие учебные заведения на бюджетные отделения с заменой вступительных экзаменов, собеседований или полным освобождением по общеобразовательным предметам.

Нужно предоставлять льготы для участия в социальных программах и открытии специальных накопительных счетов при призыве на воинскую срочную службу. А также увеличить денежное содержание военнослужащих для последующего приобретения жилья или получения образования. Членам семьи военнослужащего предоставлять право на льготную оплату коммунальных услуг и сохранение рабочего места. Бекболат Орынбеков

Также депутат просит пересмотреть обоснования отсрочки призыва на срочную воинскую службу.