Сенат одобрил поправки по вопросам воинской службы в резерве

Депутаты Сената 27 февраля 2025 года на пленарном заседании одобрили поправки по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил сенатор Сергей Ершов, законом вносятся изменения и дополнения в Водный, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Трудовой и Социальный кодексы, а также в 14 законов РК.

Он уточнил, что поправками устанавливаются требования к лицам, поступающим на воинскую службу в резерве, в том числе:

наличие необходимых личных, моральных и профессиональных качеств, уровня образования;

возрастные ограничения (не моложе 18 лет и не старше 47 лет для рядового и сержантского составов, 57 лет – для офицерского состава);

обязательность прохождения срочной воинской службы либо обучения на военной кафедре или военной подготовки по военно-техническим специальностям.

Также определяются срок контракта о прохождении воинской службы в резерве, порядок его заключения и проведения занятий, сборов.

Контракт будет заключаться в добровольном порядке на три года, а занятия и сборы по боевой подготовке займут не более 60 календарных дней в году, включая ежемесячные занятия сроком до трех дней.

Предусматривается ряд норм по социальной защите военного резервиста.

В частности, ему ежемесячно за счет бюджетных средств будет выплачиваться минимальная заработная плата. В период сборов по боевой подготовке или сборов при кризисных ситуациях – минимальная заработная плата безработному лицу, а работающему лицу – средняя месячная заработная плата по месту работы, при этом за ним сохраняется место работы (должность).

Кроме того, закрепляется возможность получения резервистом в полном объеме медицинского обеспечения, питания, единовременной компенсации в случае получения им увечья.

При его гибели во время сборов и занятий предусматривается выплата единовременной денежной компенсации, а его наследникам – единовременная денежная компенсация в размере 500 месячных расчетных показателей.

Законом предусматриваются нормы по ежегодной индексации пенсионных выплат за выслугу лет военнослужащим, уволенным до 2016 года.

Сотрудники силовых структур, имеющие достаточную выслугу лет, по истечении срока контракта наделяются правом на пенсионные выплаты.

Ранее законопроект одобрил Мажилис. Служба в резерве вводится в Казахстане с 2025 года. На начальном этапе Минобороны планирует набрать около 2 тыс. резервистов со всей страны.