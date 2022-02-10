Запретить рекламу онлайн-казино в Казахстане попросила депутат

Озвучивая запрос к премьер-министру на пленарном заседании Сената, Нуржигит отметила, что сегодня в адрес депутатов поступает большое количество просьб принять меры к онлайн-казино и букмекерским конторам от граждан и их родственников, которые из-за азартных игр не могут выбраться из кредитов, потеряли свои семьи и лишились всего имущества.

Это бедствие усугубляется с каждым днем. По данным Агентства по регулированию и развитию финрынка, объем потребительских кредитов в Казахстане только за сентябрь 2021 года увеличился на 3,7%, то есть до 5,63 трлн тенге. С начала года этот показатель увеличился на 28,3%. Кроме того, любой гражданин старше 18 лет, независимо от его дохода, может получать потребительские кредиты через мобильные приложения. Такие доступные кредиты используются для платежей азартных игр. Граждане в возрасте от 18 до 27 лет, имеющие задолженность перед банками, подвержены азарту и также обязаны служить в армии. Во время прохождения воинской службы проценты этих сумм будут расти. Депутат Сената Парламента РК Дана Нуржигит

Она отметила, что в настоящее время тревожит растущий интерес граждан, особенно среди молодежи, к онлайн-казино и букмекерским конторам, работающим через мобильные приложения.

Они их засасывают. Мы изучили работу депутатов Парламента по этой теме до сегодняшнего дня. Например, в 2012 году депутаты просили не размещать игровые автоматы, интернет-клубы рядом с учебными заведениями, но это была оффлайн-жизнь. А теперь они находятся не возле школ, возле 10-летнего мальчика, они теперь в его кармане в игровом приложении мобильного телефона. В конце прошлого года депутаты просили запретить букмекерам и онлайн-казино принимать кредитные карты. Это предложение все еще находится на стадии обсуждения. В Казахстане семь лицензированных казино и 30 букмекерских компаний. Сенатор Дана Нуржигит

Депутат указала, что, по данным Минкультуры, эти субъекты рынка внесли в бюджет 16,5 млрд тенге, а оборот данной отрасли составил 170 млрд тенге.

Но правительство выделило 50% республиканского бюджета на решение социальных проблем в 2021-2023 годах – 23,4 трлн тенге за три года: сравниваем цифры и понимаем, что азартные игры, несмотря на те налоги, что они платят в бюджет, наносят гораздо больший вред обществу. Согласно действующему Закону «О рекламе», реклама услуг казино и интернет-казино запрещена, однако прямого запрета на рекламу услуг букмекерских контор нет. Именно поэтому реклама таких компаний агрессивно продвигается в интернете. Депутат Сената Парламента РК Дана Нуржигит

Парламентарий сообщила, что в Казахстане количество азартных игроков превышает 350 тысяч, а средний долг одного игрока составляет 10 млн тенге. Также активисты, приводя в пример опыт Южной Кореи и Китая, Вьетнама, Турции и арабских стран, считают необходимым запретить ставки на азартные игры в букмекерских конторах.