#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Общество

Предложение ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино объяснили в АФМ

Игорные заведения, игорное заведение, азартные игры, казино, карты, ставки, онлайн ставки, онлайн-ставки, лудомания, игромания, азартная зависимость, онлайн ставки, онлайн-ставки, ставка, тотализатор, букмекеры, букмекерская контора, букмекерская фирма, игорный оператор, ставки на спорт, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 13:04 Фото: unsplash
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказал о блогерах, которые вовлекают казахстанцев в азартные игры, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Бижанов рассказал о негативной роли рекламы онлайн-казино.

"Отдельные блогеры с широкой аудиторией подписчиков в погоне за легкими деньгами вовлекают граждан в азартные игры. Установлено 37 таких лиц, 18 уже привлечены к административной ответственности. Большинство из них являются не случайными нарушителями, а систематически пренебрегают законам. Ситуацию усугубляет отсутствие прямой ответственности за рекламу азартных игр, а действующие административные штрафы явно несоизмеримы с получаемой ими прибылью", – заявил спикер.

В этой связи в АФМ предлагают ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино по аналогии с финансовыми пирамидами.

"Учитывая, что реклама онлайн-казино становится точкой входа в игровую зависимость, просим вас рассмотреть возможность поддержки данных нововведений", – обратился он к премьер-министру Олжасу Бектенову.

Усилить ответственность блогеров за рекламу онлайн-казино в Казахстане впервые предложил депутат Сената Геннадий Шиповских 4 сентября 2025 года. Он отметил, что в соцсетях резко возросло количество блогеров, незаконно зарабатывающих легкие деньги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Миллиарды "теневых" тенге обнаружили в АФМ
13:33, Сегодня
Миллиарды "теневых" тенге обнаружили в АФМ
В АФМ рассказали о "серых" схемах госзакупок
11:44, Сегодня
В АФМ рассказали о "серых" схемах госзакупок
Қайсар Қамза, Baller, Niko_nett: кто еще из известных блогеров оказался под прицелом АФМ
10:49, 28 августа 2025
Қайсар Қамза, Baller, Niko_nett: кто еще из известных блогеров оказался под прицелом АФМ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: