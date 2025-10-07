Предложение ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино объяснили в АФМ

Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства 7 октября 2025 года рассказал о блогерах, которые вовлекают казахстанцев в азартные игры, передает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Бижанов рассказал о негативной роли рекламы онлайн-казино.

"Отдельные блогеры с широкой аудиторией подписчиков в погоне за легкими деньгами вовлекают граждан в азартные игры. Установлено 37 таких лиц, 18 уже привлечены к административной ответственности. Большинство из них являются не случайными нарушителями, а систематически пренебрегают законам. Ситуацию усугубляет отсутствие прямой ответственности за рекламу азартных игр, а действующие административные штрафы явно несоизмеримы с получаемой ими прибылью", – заявил спикер.

В этой связи в АФМ предлагают ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино по аналогии с финансовыми пирамидами.

"Учитывая, что реклама онлайн-казино становится точкой входа в игровую зависимость, просим вас рассмотреть возможность поддержки данных нововведений", – обратился он к премьер-министру Олжасу Бектенову.

Усилить ответственность блогеров за рекламу онлайн-казино в Казахстане впервые предложил депутат Сената Геннадий Шиповских 4 сентября 2025 года. Он отметил, что в соцсетях резко возросло количество блогеров, незаконно зарабатывающих легкие деньги.