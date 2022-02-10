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Законодательство РК
13:05 10.02.2022

Беспорядки-2022: какие нарушения выявили правозащитники при посещении СИЗО

СИЗО, расследования, пытки Фото: Zakon.kz
Есть обращения, связанные с неоказанием медпомощи, избиением и иными действиями, унижающими достоинство, сообщила на заседании в Мажилисе начальник Управления по работе с обращениями граждан Национального центра по правам человека Салтанат Нуримбетова, передает корреспондент Zakon.kz.
Что касается соблюдения прав граждан в ходе и после январских событий, следует отметить, что в адрес уполномоченного по правам человека продолжают поступать обращения граждан о нарушениях в отношении задержанных и арестованных. Для предупреждения нарушения их прав в настоящее время, и буквально сегодня, совместно с правозащитниками, уполномоченными по правам человека и членами координационного совета, участниками национального превентивного механизма посещают закрытые учреждения: следственные изоляторы, специальные приемники. Начальник Управления по работе с обращениями граждан Национального центра по правам человека Салтанат Нуримбетова

Так, по ее словам, с 13 января по 5 февраля текущего года проведено 115 превентивных посещений в 16 регионах Казахстана.

Она добавила, что всего по состоянию на 9 февраля в адрес уполномоченного по правам человека поступило 62 письменных заявления, из них 32 – это обращения о недозволенных методах следствия с применением физического насилия и жестокого обращения.

Другие обращения связаны с необоснованным задержанием, несогласием с судебным решением об административном наказании, неоказанием медицинской помощи, недопуском адвоката. Граждане, которые находились в помещениях, посещаемых национальным превентивным механизмом, сообщили об избиениях и жестоком обращении, и иных действиях, унижающих достоинство. Говорили о том, что их заставляли подписывать процессуальные документы под давлением, не обеспечили доступ к адвокатам, питьевой воде и питанию, медицинской помощи в связи с полученными телесными повреждениями в первые дни задержания. Глава Управления по работе с обращениями граждан

Эксперт напомнила, что режим ЧП был введен в Казахстане с 5 по 19 января, и в этих условиях правозащитники увидели, что неэффективно сработал сам закон о ЧП, потому что в нем не предусмотрены положения, касающиеся оказания оперативной социальной, психологической помощи населению в условиях чрезвычайного положения.

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Также она отметила, что не может быть предоставлена психологическая помощь для самих сотрудников правоохранительных органов.

Случай, произошедший буквально вчера, свидетельствует о том, что нет поддержки самих сотрудников правоохранительных органов со стороны психологов. Мы также неоднократно говорили, что не работает механизм применения альтернативных мер пресечения, то есть применение подписки о невыезде, домашнего ареста, личного поручительства и других мер вместо содержания под стражей. Автоматически массовые задержания и содержания под стражей вызвали негативные последствия и недовольство родственников. Салтанат Нуримбетова
Айша Тулеубекова
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