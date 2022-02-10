Беспорядки-2022: более 130 дел о превышении власти силовиками расследуют в РК

На заседании круглого стола «О правах человека в области уголовного преследования и исполнения наказания в РК» в Мажилисе председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов напомнил, что в первой декаде января 2022 года в Казахстане произошли трагические события, мирные митинги граждан были использованы определенными вооруженными группами для дестабилизации власти и обстановки в стране.

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По данным Генпрокуратуры РК, следственно-оперативной группой расследуется более 2700 уголовных дел, в том числе 45 – по актам терроризма, 36 – по массовым беспорядкам, 15 – по убийствам. Также расследуются дела по фактам грабежей, краж, хищения оружия, применения насилия в отношении граждан и сотрудников органов правопорядка.

В рамках данного круглого стола мы также хотели бы получить оценку уважаемых спикеров и экспертов соблюдения прав граждан при осуществлении уголовного преследования по уголовным делам, возбужденным по фактам вышеназванных трагических событий в нашей стране. Арман Кожахметов

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Замгенпрокурора Ерлик Кененбаев напомнил, что ранее прокуроры проверяли законность расследования лишь перед направлением дела в суд либо после прекращения.

Иначе говоря, прокурор формально участвовал на досудебной части следствия. Отмены прокурорами процессуальных решений, возвращение дел на доследование, тысячи представлений в следственные органы о низком качестве следствия дознания ситуацию в корне не меняли. В свою очередь следственные органы как работали на свои ведомственные показатели, так и продолжали работать. Следователь играл доминирующую роль. Он сам, возбуждая уголовные дела, собирал доказательства, выдвигал обвинения, квалифицировал деяния. Во многих случаях признавал лицо виновным от совершения преступления и освобождал от уголовной ответственности. То есть, по сути, выполнял функции судьи. Поэтому с 2020 года приступили к поэтапному внедрению трехзвенной модели. Ерлик Кененбаев

Сегодня, по его словам, полиция выявляет и регистрирует преступления, собирает и закрепляет улики. Прокуроры в свою очередь дают оценку доказательствам, собранным полицией, согласовывают все ключевые процессуальные решения и направляют дело в суд. Судья осуществляет контроль, выносит приговор и определяет наказание.

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Он отметил, что в Генпрокуратуре постоянно анализируют причину и условия нарушения прав граждан в уголовном процессе и, как показывает практика, незаконные действия, в том числе пытки, происходят, в основном, на начальном этапе следствия.

Лиц доставляют с мест происшествия и там они остаются один на один со следователем или оперативником. Допускаются непроцессуальные контакты, как говорится, для беседы по душам. Многие из них не знают своих прав, не имеют защитников, и в большинстве случаев полицейские пользуются этим. Январские события – наглядное тому подтверждение. Ерлик Кененбаев

На сегодня, согласно информации ведомства, в органы прокуратуры по этим событиям поступило 250 жалоб о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследований со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Реагируем на каждую (жалобу. - Прим. ред.). В отдельных случаях нарушение прав граждан находит свое подтверждение. К примеру, 12 января прокуратурой Алматы освобождены 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей. По данному факту специальными прокурорами ведется следствие. Всего ввиду отсутствия оснований для задержания из изоляторов временного содержания прокурорами освобождены 96 человек. Ерлик Кененбаев

Кроме того, по его словам, изменена мера пресечения содержания под стражей в отношении 92 лиц, «в действиях которых отсутствуют отягчающие обстоятельства».

Также расследуются дела по фактам смерти, пыток, превышения власти в отношении задержанных лиц. Всего расследуется таких 133 уголовных дела. Ерлик Кененбаев