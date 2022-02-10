Новых акимов районов Сарыарка и Есиль назначили в Нур-Султане

Акимом района Сарыарка назначен член Президентского молодежного кадрового резерва Жусуп Жумагулов.

Трудовую деятельность Жумагулов начал с должности специалиста Управления инвестиций и развития столицы.

С 2016 по 2019 год занимал должности заместителя руководителя КГУ «Центр исследования проблем религий», заместителя руководителя Управления по делам общественного развития столицы.

До назначения с 2020 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Нур-Султана.

Акимом района Есиль назначен Асылбек Есенбаев.

Трудовую деятельность Есенбаев начал в 2001 году.

В разные годы занимал должности в акимате столицы, Администрации президента РК, канцелярии премьер-министра РК.

С 2019 по март 2021 года занимал должность руководителя Управления строительства, Управления жилья и жилищной инспекции Нур-Султана.

С апреля 2021 года – председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру».

В рамках поручений главы государства акимам районов дан ряд конкретных поручений по развитию районов и жилых массивов. Пресс-служба акимата Нур-Султана