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Законодательство РК
13:00 10.02.2022

Новых акимов районов Сарыарка и Есиль назначили в Нур-Султане

нур-султан, районы, акимы, назначение Фото: Пресс-служба акимата Нур-Султана
По согласованию с Администрацией президента и депутатами городского маслихата по принципу меритократии назначены акимы районов Сарыарка и Есиль, передает Zakon.kz.

Акимом района Сарыарка назначен член Президентского молодежного кадрового резерва Жусуп Жумагулов.

Трудовую деятельность Жумагулов начал с должности специалиста Управления инвестиций и развития столицы.

С 2016 по 2019 год занимал должности заместителя руководителя КГУ «Центр исследования проблем религий», заместителя руководителя Управления по делам общественного развития столицы.

До назначения с 2020 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Нур-Султана.

Акимом района Есиль назначен Асылбек Есенбаев.

Трудовую деятельность Есенбаев начал в 2001 году.

В разные годы занимал должности в акимате столицы, Администрации президента РК, канцелярии премьер-министра РК.

С 2019 по март 2021 года занимал должность руководителя Управления строительства, Управления жилья и жилищной инспекции Нур-Султана.

С апреля 2021 года – председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру».

В рамках поручений главы государства акимам районов дан ряд конкретных поручений по развитию районов и жилых массивов.Пресс-служба акимата Нур-Султана

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