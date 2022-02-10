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14:13 10.02.2022

«Челси» и «Палмейрас» разыграют титул лучшего футбольного клуба мира

Футбол Финал Фото: Instagram/fifaworldcup
В ОАЭ прошли матчи стадии 1/2 финала клубного Чемпионата мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

В одном из полуфиналов клубного ЧМ английский «Челси» переиграл «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Матч прошел в Абу-Даби на арене «Мохаммед бин Зайед Стэдиум» и завершился со счетом 1:0 благодаря голу Ромео Лукаку, что позволило лондонцам выйти в финал.

«Челси» в финале клубного Чемпионата мира встретится с бразильским «Палмейрасом», который в другом полуфинале одержал победу над египетским «Аль-Ахли» – 2:0. Отличились Рафаэль Вейга и Дуду.

Финал турнира состоится 12 февраля. Таким образом, в решающем матче встретятся лучшие команды Европы и Южной Америки.

«Челси» выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а «Палмейрас» второй год подряд победитель в Кубке Либертадорес.

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