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Спорт

"Челси" обыграл "Флуминенсе" и третий раз сыграет за титул КЧМ

Футбол Победа Финал, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 10:05 Фото: Instagram/chelseafc
В ночь на 9 июля состоялся первый полуфинальный поединок клубного чемпионата мира по футболу, где лондонский "Челси" победил бразильский "Флуминенсе" – 2:0. Этот результат позволил "аристократам" третий раз в истории пробиться в финал турнира, сообщает Zakon.kz.

Если поднять историю футбола, то можно увидеть, что лондонский коллектив ранее дважды добирался до решающей стадии этого турнира.

Сначала 13 лет назад "синие" проиграли бразильскому "Коринтиансу" – 0:1. Затем в 2021 году "Челси" в финале КЧМ переиграл другую южноамериканскую команду "Палмейрас" – 2:1.

Что касается последнего матча "Челси", то во встрече с "Флуминенсе" дублем отметился бразильский новичок – нападающий Жоао Педро. Что интересно, этот игрок является воспитанником соперничающей команды.

"Думаю, это сон, не думаю, что могло быть лучше. Рад, что забил свои первые голы за "Челси", но также знаю, что турнир очень важен для "Флуминенсе". Могу только извиниться, но я должен быть профессионалом. Я играю за "синих", и они платят мне за то, чтобы я забивал голы".Жоао Педро

Педро поразил ворота бывшего клуба на 18-й и 56-й минутах матча и вывел "аристократов" в финал КЧМ-2025.

"Челси" теперь ждет победителя другого полуфинала, где в ночь на 10 июля сразятся ПСЖ и "Реал".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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