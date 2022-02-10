Дисциплинированная Германия или пылкая Франция: какая вы страна по знаку зодиака
Астрологи, как отмечено на сайте «Пятого канала», составили гороскоп, который расскажет, с какой страной вы по-настоящему близки по духу.
Овен
Ирландия
На первый взгляд, неприступное государство с манящим, но опасным ландшафтом: скалистые берега, опасные заливы, словно гордая и недружелюбная крепость.
Но жители Ирландии — самые искренние, верящие в чудеса, добрые и отзывчивые люди. В меру хулиганы и храбрецы с мягким сердцем — полное отражение Овнов.
Телец
Швейцария
Представитель земляной стихии, стремящийся к благополучию и успеху, надежный и верный Телец напоминает Швейцарию.
Как и Телец, Швейцария миролюбива, размеренна, живет в свое удовольствие, но помнит о порядке и обязанностях. Как и коренные жители, они твердые, помыкать собой не позволят и знают свою истинную цену.
Близнецы
США
Зажигательные, дружественные, энергичные Близнецы очень схожи с колоритом США. Они общительны, с удовольствием делятся информацией, всегда готовы оказать помощь тем, кто в этом нуждается, отстоять права и помочь в беде.
Свободу у Близнецов не отнять, равно как и желание жить на полную катушку.
Рак
Нидерланды
Ухоженность, чистота и легкий флер цветов и шоколада — сказочная атмосфера Нидерландов приковывает внимание туристов, помогает путникам прочувствовать настоящее волшебство.
Если бы Раки были страной, то они точно были бы Нидерландами.
Лев
Франция
Бесконечные улочки, пропитанные атмосферой роскоши, элегантности и помпезности, особенно точно передают характер Львов.
Атмосфера XIX века, когда королевские гости в поместьях обсуждали литературу и пылко признавались в любви, точно пришлась бы этому знаку зодиака по душе.
Дева
Япония
Сочетание несочетаемого на первый взгляд: технологический прогресс, небоскребы в мегаполисах, офисные сотрудники, в сутках которых точно больше 24 часов, и в то же время любование нежным цветом сакуры, традиции и службы в храмах.
В Девах, как и в Японии, удивительным образом уживаются кардинально разные стороны глубокого и интригующего характера.
Весы
Великобритания
Стремление к справедливости, правосудию, тонкое, поистине английское чувство юмора и чувство такта — Англия очень точно отражает стремление Весов к балансу в своей жизни. Как и представители королевской семьи, люди, родившиеся под этим знаком зодиака, сдержанны, оптимистичны, испытывают острую тягу к прекрасному во всех его проявлениях.
Скорпион
Марокко
Пугающая своими тайнами пустыня и завораживающий блеск золота, пряный аромат, манящие танцы и тонкие восточные нотки.
Скорпионы — это Марокко, ведь глубина их характера, нестандартное отношение к жизни и верности, как и в марокканских семьях, не может не притягивать к себе.
Стрелец
Испания
Сочетание романтичных авантюр, бурного темперамента и невозможности сидеть на одном месте в ожидании чуда — в этом вся интригующая Испания. Эта страна, как и Стрелец, сочетает в себе множество контрастов.
Испания — это не только атмосфера постоянного праздника, но и невероятная архитектура, окутанная множеством тайн и легенд.
Козерог
Германия
Дисциплина, четкая структура, стремление к порядку и одна из лучших судебных систем в мире — это все Германия. Однако, как и Козерог, она сочетает в себе строгость и любовь к веселым праздникам и фестивалям.
Эта страна — настоящее воплощение поговорки «Делу — время, а потехе — час». А, как известно, когда дело доходит до «потех», Козерогам нет равных.
Водолей
Израиль
Это государство никому и никогда не удавалось покорить. Несмотря на все завоевания, Израиль брал свое добро и двигался дальше. Таким образом эта страна прошла через всю планету, нарастив свои богатства и при этом не потеряв свою идентичность.
Все с толикой зависти смотрят на Израиль, как и на Водолеев.
Рыбы
Португалия
Уединенная страна, как и Рыбы, миролюбива и готова к компромиссам. Ее жители спокойны и радушны — решение конфликтов на кулаках для них абсолютно неприемлемо.
Для путника, готового принять такой образ жизни, Португалия с радостью распахнет свои двери.