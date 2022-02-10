Дисциплинированная Германия или пылкая Франция: какая вы страна по знаку зодиака

Астрологи, как отмечено на сайте «Пятого канала», составили гороскоп, который расскажет, с какой страной вы по-настоящему близки по духу.

Овен

Ирландия

На первый взгляд, неприступное государство с манящим, но опасным ландшафтом: скалистые берега, опасные заливы, словно гордая и недружелюбная крепость.

Но жители Ирландии — самые искренние, верящие в чудеса, добрые и отзывчивые люди. В меру хулиганы и храбрецы с мягким сердцем — полное отражение Овнов.

Телец

Швейцария

Представитель земляной стихии, стремящийся к благополучию и успеху, надежный и верный Телец напоминает Швейцарию.

Как и Телец, Швейцария миролюбива, размеренна, живет в свое удовольствие, но помнит о порядке и обязанностях. Как и коренные жители, они твердые, помыкать собой не позволят и знают свою истинную цену.

Близнецы

США

Зажигательные, дружественные, энергичные Близнецы очень схожи с колоритом США. Они общительны, с удовольствием делятся информацией, всегда готовы оказать помощь тем, кто в этом нуждается, отстоять права и помочь в беде.

Свободу у Близнецов не отнять, равно как и желание жить на полную катушку.

Рак

Нидерланды

Ухоженность, чистота и легкий флер цветов и шоколада — сказочная атмосфера Нидерландов приковывает внимание туристов, помогает путникам прочувствовать настоящее волшебство.

Если бы Раки были страной, то они точно были бы Нидерландами.

Лев

Франция

Бесконечные улочки, пропитанные атмосферой роскоши, элегантности и помпезности, особенно точно передают характер Львов.

Атмосфера XIX века, когда королевские гости в поместьях обсуждали литературу и пылко признавались в любви, точно пришлась бы этому знаку зодиака по душе.

Дева

Япония

Сочетание несочетаемого на первый взгляд: технологический прогресс, небоскребы в мегаполисах, офисные сотрудники, в сутках которых точно больше 24 часов, и в то же время любование нежным цветом сакуры, традиции и службы в храмах.

В Девах, как и в Японии, удивительным образом уживаются кардинально разные стороны глубокого и интригующего характера.

Весы

Великобритания

Стремление к справедливости, правосудию, тонкое, поистине английское чувство юмора и чувство такта — Англия очень точно отражает стремление Весов к балансу в своей жизни. Как и представители королевской семьи, люди, родившиеся под этим знаком зодиака, сдержанны, оптимистичны, испытывают острую тягу к прекрасному во всех его проявлениях.

Скорпион

Марокко

Пугающая своими тайнами пустыня и завораживающий блеск золота, пряный аромат, манящие танцы и тонкие восточные нотки.

Скорпионы — это Марокко, ведь глубина их характера, нестандартное отношение к жизни и верности, как и в марокканских семьях, не может не притягивать к себе.

Стрелец

Испания

Сочетание романтичных авантюр, бурного темперамента и невозможности сидеть на одном месте в ожидании чуда — в этом вся интригующая Испания. Эта страна, как и Стрелец, сочетает в себе множество контрастов.

Испания — это не только атмосфера постоянного праздника, но и невероятная архитектура, окутанная множеством тайн и легенд.

Козерог

Германия

Дисциплина, четкая структура, стремление к порядку и одна из лучших судебных систем в мире — это все Германия. Однако, как и Козерог, она сочетает в себе строгость и любовь к веселым праздникам и фестивалям.

Эта страна — настоящее воплощение поговорки «Делу — время, а потехе — час». А, как известно, когда дело доходит до «потех», Козерогам нет равных.

Водолей

Израиль

Это государство никому и никогда не удавалось покорить. Несмотря на все завоевания, Израиль брал свое добро и двигался дальше. Таким образом эта страна прошла через всю планету, нарастив свои богатства и при этом не потеряв свою идентичность.

Все с толикой зависти смотрят на Израиль, как и на Водолеев.

Рыбы

Португалия

Уединенная страна, как и Рыбы, миролюбива и готова к компромиссам. Ее жители спокойны и радушны — решение конфликтов на кулаках для них абсолютно неприемлемо.