Талисман для каждого: какой амулет выбрать по знаку зодиака

Талисман призван приносить удачу: звезды советуют прислушаться к зодиакальным особенностям каждого представителя, сообщает Zakon.kz.

Даже если вы чертовски уверены в себе, бывают дни, когда все идет не по плану. С древних времен считалось, что в таких случаях именно личный талисман поможет все исправить и даже изменить судьбу. У каждого из знаков зодиака он свой – приносящий удачу и защищающий от негативного влияния, пишет BAZAAR.

Овну поможет выйти из затяжного состояния хандры или нелегкой ситуации талисман, изображающий птицу феникс. Этот символ способен не только оказать вам поддержку, но и возродить вас из пепла. Обладателю огненной стихии жизненно необходимо иметь рядом подпитывающий талисман – зажигалку или огниво.

Талисман из дерева способен сохранять хладнокровное спокойствие в любой ситуации представителям земного знака. Тельцы обладают сильной связью с природой, поэтому дерево в горшке или рунические знаки станут гармоничным дополнением вашему стойкому характеру.

Оберег для Близнецов должен учитывать двойственную природу их характера. Поможет сохранять позитивную энергию амулет с парными предметами – например, брелок с театральной маской. Откроет все двери к достатку, полезным контактам и любви талисман в форме ключа.

Представителям водной стихии, как известно, покровительствует Луна. Сгладить эмоциональные ситуации Ракам поможет изображение полумесяца или воды. С амулетом вам легче будет принимать перемены и, подобно Луне, влиять на их течение.

Талисман для представителя знака зодиака Лев должен отражать их смелость, страсть, духовность и стремление к лидерству. Изображение орла или льва способно усилить ваши качества. Это может быть медальон, подвеска или даже статуэтка. Отличный вариант амулета – звезда. Она символизирует верного путеводителя.

Поможет справиться с сомнениями талисман в виде натурального пера или брелока с перышком. Для Дев оберег должен отражать их практичность и стремление к порядку, поэтому отличным амулетом станет блокнот, банкнота или предмет из натурального материала.

Амулетом для столь переменчивого знака зодиака, как Весы, может быть талисман в форме сердца. Он станет символом положительных перемен и любви к жизни. Страсть к чтению у Весов также можно отразить в талисмане, им может стать даже любимая книга.

Символизирует силу и стойкость Скорпионов талисман с изображением себя любимого. Это может быть подвеска, браслет или даже кольцо в виде скорпиона. Напоминая о страстной и энергичной натуре своего владельца, талисман поможет достигнуть любых намеченных целей.

Стрелец – знак, который ассоциируют со свободой и быстротой мифического кентавра. Статуэтка в виде лошади может стать хорошим талисманом и принести удачу в ситуациях, которые кажутся безвыходными. Амулет в виде подковы подчеркнет удачливость и оптимизм Стрельцов.

Талисман по гороскопу, который принесет Козерогам благоприятную энергетику, – антикварная вещь. Монетки, медальоны или даже фотографии способны одарить вас духовностью, интуицией и защитой. Поможет сохранять устойчивую почву под ногами фигурка слона или черепахи, а пирамида обеспечит быстрый карьерный рост.

Водолей часто ассоциируется с эзотерическими символами, поэтому рекомендуем представителям этого загадочного знака обзавестись любыми необычными предметами. Символизирует тягу к скрытому – замок. Он может стать отличным талисманом для любознательных Водолеев. Принесут состояние потока и удачу в делах фигурки птиц или крыльев.

Рыбы – водный знак, и талисман в виде морской ракушки может подчеркнуть их связь с этим элементом. Такой оберег подарит ощущение спокойствия и равновесия и к тому же навеет приятные воспоминания об отпуске. Ракушку советуем носить в области солнечного сплетения, как ожерелье.