В Нур-Султане доминирует циркуляция «омикрон-штамма» – санврач

Как сообщила столичный санврач, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в Нур-Султане снизилась в 2,8 раза, то есть с показателя 749 до 260,6 на 100 тыс. населения.

Но, несмотря на имеющуюся тенденцию к стабилизации, регистрация заболеваемости КВИ остается на высоком уровне и город продолжает находиться в «красной» зоне. Сархат Бейсенова

По ее данным, за прошедшие сутки подтверждено 305 случаев. С начала текущего года в столице зарегистрировано всего 83 917 случаев, из них 79 127 – в январе, что является рекордным месячным показателем за все время пандемии.

В связи с высоким подъемом заболеваемости в начале года было проведено секвенирование 51 ПЦР-положительных проб от больных, в результате которых штамм «Омикрон» выявлен более чем у 70,6% заболевших коронавирусом астанчан, на штамм «Дельта» приходится 29,4%.

Таким образом, в столице доминирует циркуляция «омикрон-штамма», но при этом нельзя забывать о том, что «дельта-штамм», на который приходится 29,4% заболеваемости, вызывает наиболее тяжелые формы течения заболевания с высокой летальностью. Сархат Бейсенова

Она отметила, что дальнейшее развитие эпидситуации зависит от соблюдения мер безопасности.

Важно понимать, что в столице, помимо циркуляции штамма «Омикрон», продолжает действовать «дельта-штамм», которому присуще тяжелое течение с летальными исходами, о чем свидетельствует сегодняшняя статистика – 50,3% загруженности реанимационных коек стационаров города. Сархат Бейсенова

Она напомнила, что «единственным способом защиты от коронавируса была и остается вакцинация, а также соблюдение элементарных требований безопасности и масочного режима».