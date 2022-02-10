Новое постановление: как будут учиться казахстанские школьники и студенты

Согласно документу, акимы областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерство образования и науки РК должны обеспечить «с 14 февраля 2022 года обучение в штатном формате организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности».

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Постановление вступает в силу со дня подписания.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.