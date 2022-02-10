15:46 10.02.2022
Новое постановление: как будут учиться казахстанские школьники и студенты
Фото: Zakon.kz
И.о. главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетова подписала постановление «О снятии ограничительных мероприятий в организациях образования», передает Zakon.kz.
Согласно документу, акимы областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Министерство образования и науки РК должны обеспечить «с 14 февраля 2022 года обучение в штатном формате организаций образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности».
Постановление вступает в силу со дня подписания.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.