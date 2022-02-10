Лже-сотрудники ЕНПФ предлагали помощь в получении пенсионных излишков

Как сообщили в пресс-службе фонда, у аферистов появилась новая мошенническая схема.

Вкладчики ЕНПФ сообщают о том, что к ним обращаются посредники, которые, представляясь сотрудниками фонда, предлагают за отдельную плату помочь получить пенсионные накопления на жилье или лечение. Жертвами этих противоправных действий уже стали около 30 вкладчиков фонда. Пресс-служба ЕНПФ

Так, в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о приобретении за счет пенсионных накоплений недвижимости через потребительские кооперативы или иные компании.

В фонде напомнили, что возможность использования части пенсионных накоплений, превышающей порог минимальной достаточности, на жилье и лечение реализуется исключительно в электронном формате через уполномоченных операторов, утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан.

На сегодняшний день уполномоченными операторами, принимающими заявления на использование части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, являются АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк», АО «Народный банк Казахстана», АО «Altyn Bank», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Банк Фридом Финанс Казахстан», а на использование пенсионных накоплений для лечения имеется единый оператор АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк». Пресс-служба ЕНПФ

ЕНПФ рекомендует не обращаться для использования пенсионных накоплений к третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам на незнакомые сайты и просит проверять информацию только на официальном сайте enpf.kz либо на официальных страницах ЕНПФ в социальных сетях. Все услуги ЕНПФ оказываются бесплатно.