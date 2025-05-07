Пенсионные по наследству: важная информация для казахстанцев от ЕНПФ

Казахстанцам рассказали, как получить наследуемые накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 5 мая 2025 года следует, что пенсионные и целевые накопления (начисляемые несовершеннолетним гражданам РК в рамках программы "Национальный фонд – детям") являются собственностью физического лица, на имя которого открыт счет в ЕНПФ. Соответственно, как отметили в фонде, "данные накопления наследуются".

"При этом до вступления в права наследования членам семьи умершего лица, имеющего накопления в ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), и (или) добровольных пенсионных взносов (ДПВ), может быть осуществлена единовременная выплата на погребение за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ умершего лица в пределах размера 94-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся средств на счете умершего лица. В случае, если остаток накоплений на счете умершего лица после единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размера минимальной пенсии, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данный остаток выплачивается как выплата на погребение членам семьи умершего". Пресс-служба ЕНПФ

В фонде пояснили, что сумма накоплений за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ, оставшаяся после единовременной выплаты на погребение, наследуется в порядке, установленном законодательством.

"Обращаем внимание, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрена выплата на погребение за счет целевых накоплений". Пресс-служба ЕНПФ

Согласно Гражданскому кодексу РК, для получения наследуемых пенсионных и (или) целевых накоплений наследник должен по месту открытия наследства подать заявление нотариусу или уполномоченному законом должностному лицу о принятии наследства.

"Стоит учесть, что сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя". Пресс-служба ЕНПФ

Вместе с тем, как подчеркнули в фонде, для упрощения процедуры наследования накоплений, а также оптимизации взаимодействия между Министерством юстиции РК, Республиканской нотариальной палатой и ЕНПФ заключен Договор о взаимодействии государственной информационной системы "Единая нотариальная информационная система "Е-нотариат" (ЕНИС) и информационной системы ЕНПФ.

"В рамках этого договора с февраля 2019 года нотариусы при наличии зарегистрированного в ЕНИС наследственного дела направляют в режиме онлайн запросы в ЕНПФ для получения сведений об остатках и о движениях денег на счетах умерших лиц, без направления письменных запросов, что оптимизировало оформление выдачи свидетельства о праве на наследство. После получения свидетельства о праве на наследство наследник вправе предоставить необходимый пакет документов в любое отделение ЕНПФ". Пресс-служба ЕНПФ

Кроме личного обращения, документы на получение выплат по наследству можно предоставить через поверенное лицо или по почте.

"В случае, если документы, представленные в ЕНПФ, в том числе свидетельство о смерти лица, имеющего накопления в ЕНПФ и умершего за пределами Республики Казахстан, свидетельство о праве на наследство выданы иностранными организациями и учреждениями, а также нотариальные действия в части свидетельствования верности копии документа с оригиналом, подлинности подписи получателя выплат на заявлении, удостоверения доверенности производятся в иностранном государстве, то данные документы должны быть переведены на государственный либо русский язык и легализованы, за исключением случаев, когда иное установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан". Пресс-служба ЕНПФ

Если получателем единовременной выплаты на погребение или наследником умершего лица, имеющего накопления в ЕНПФ, является иностранец, в том числе поверенное лицо наследника/законный представитель получателя, то в качестве документа, удостоверяющего личность получателя/поверенного лица/законного представителя, в ЕНПФ представляется заграничный паспорт, также переведенный на государственный либо русский язык и при необходимости нотариально засвидетельствованный и легализованный, за исключением случаев, когда иное установлено международными договорами, ратифицированными РК.

"После предоставления пакета необходимых документов ЕНПФ осуществляет выплаты накоплений в установленные законодательством сроки". Пресс-служба ЕНПФ

В фонде внимание граждан обратили на то, что с перечнем необходимых документов для оформления заявлений о назначении выплат в связи со смертью (на погребение или наследникам) можно ознакомиться на веб-сайте ЕНПФ.

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