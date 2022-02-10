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Законодательство РК
16:00 10.02.2022

Студент из Киева организовал массовые «минирования» в Казахстане и других странах

минирования Фото: pixabay
Гражданин Украины с подельниками организовал «минирования» объектов образования и здравоохранения в Казахстане, России, Азербайджане, Армении и других странах, сообщает Zakon.kz.

По данным Федеральной службы безопасности России, в конце 2021-го – начале 2022 года происходили «минирования» объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры на территориях России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, а также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе работы российских и зарубежных правоохранительных органов стало известно, что к организации преступной деятельности причастны участники так называемых «сваттинговых» интернет-сообществ.

Их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины 2003 года рождения, а также его подельники.

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