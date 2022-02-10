Товарооборот между Казахстаном и Россией в 2021 году вырос более чем на 34% – Путин

Мы встречались с вами перед Новым годом, ничто не предвещало развития таких событий. Но, тем не менее, ситуация восстановлена. Как вы знаете, Россия, как одна из сторон ОДКБ, в соответствии со статьей 4 договора, подставила плечо Казахстану. Конечно, главную роль сыграло руководство Казахстана, преданные своему делу, присяге и народу Казахстана правоохранительные органы, Вооруженные силы. Владимир Путин

Президент РФ выразил понимание, что придется немало усилий приложить для того, чтобы восстановить все потерянное в ходе январских событий, и при этом отметил, как Казахстан уверенно и твердо стоит на ногах.

Благодаря вашим усилиям, под вашим руководством развивается активно. Надеюсь, что мы, как и в предыдущие годы, будем использовать потенциал взаимодействия между Россией и Казахстаном, прежде всего, на экономическом треке. Мне приятно еще раз констатировать, что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана. За прошлый год товарооборот вырос более чем на 34%. Это, по-моему, 26,5 млрд долларов. Очень хороший показатель и темп. Мы сотрудничаем на международных площадках активно. В этом году у нас юбилей – 30-летие установления дипломатических отношений. Владимир Путин

Глава России уточнил, что на осень текущего года намечен целый ряд серьезных мероприятий, которые, по его мнению, пойдут на пользу развитию деловых и гуманитарных связей между странами.

Здесь есть над чем работать. Есть крупные проекты в космосе, энергетике, машиностроении. Общий объем российских инвестиций, по-моему, 17 млрд долларов – это приличный объем. Так что будем работать и дальше и, конечно, нам есть что обсудить сегодня, я очень рад вас видеть. Добро пожаловать! Владимир Путин

Ранее Токаев на встрече с российским коллегой заявил о том, что Казахстан и Россия являются соседями от бога.