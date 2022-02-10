Казахстан и Россия являются соседями от бога – Токаев

Настрой на то, чтобы достичь конкретных результатов в нашем стратегическом взаимодействии в союзнических взаимоотношениях. И я полагаю, что здесь мы, естественно, добьемся искомых результатов, тем более, что присутствует политическая воля. Казахстан и Россия, мы об этом неоднократно говорили, являются соседями от бога. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что у двух стран «самая протяженная сухопутная граница в мире».

Кроме дружбы, сотрудничества и других взаимоотношений, между нашими странами просто (ничего другого. – Прим. ред.) быть не может. Касым-Жомарт Токаев

Ранее стало известно, что в Кремле начались переговоры президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.