18:17 10.02.2022
Казахстан и Россия являются соседями от бога – Токаев
Фото: akorda.kz
Казахстан и Россия являются соседями от бога, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Zakon.kz.
Настрой на то, чтобы достичь конкретных результатов в нашем стратегическом взаимодействии в союзнических взаимоотношениях. И я полагаю, что здесь мы, естественно, добьемся искомых результатов, тем более, что присутствует политическая воля. Казахстан и Россия, мы об этом неоднократно говорили, являются соседями от бога.Касым-Жомарт Токаев
Президент отметил, что у двух стран «самая протяженная сухопутная граница в мире».
Кроме дружбы, сотрудничества и других взаимоотношений, между нашими странами просто (ничего другого. – Прим. ред.) быть не может.Касым-Жомарт Токаев
Ранее стало известно, что в Кремле начались переговоры президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.