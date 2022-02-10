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Законодательство РК
19:12 10.02.2022

Телефонные мошенники активизировались в Казахстане

рк, мошенники, телефонные, активизация, нацбанк Фото: pixabay
Национальный банк предупреждает об активизации телефонных мошенников, которые представляются работниками Нацбанка или Ассоциации банков РК, передает Zakon.kz.
В действительности злоумышленники преследуют цель получить персональные данные, склонить к оформлению кредита и похитить денежные средства с банковских счетов под предлогом компрометации персональных данных.Пресс-служба Нацбанка РК

В связи с этим Национальный банк Казахстана рекомендует игнорировать телефонные звонки с просьбой об отправке денежных средств, передаче персональных данных, установке мобильных приложений и особенно – звонки об оформлении подставных кредитов.

В большинстве случаев подобные звонки указывают на действия организованных мошеннических групп.Пресс-служба Нацбанка РК

В случае получения подозрительных звонков или писем «от лица Национального банка Казахстана» или «Ассоциации банков РК» следует прервать разговор и обратиться в правоохранительные органы.

Рекомендации специалистов по информационной безопасности Нацбанка:

  1. никому ни под каким предлогом не передавать: номер банковской карты, срок действия, трехзначный секретный код на обороте, логины и пароли доступа к банкингу, SMS-коды от банка, личную информацию о себе и близких; не устанавливать мобильные приложения и не переводить денежные средства по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора;

  2. при поступлении звонка в мессенджере от «работника банка» закончить разговор и перезвонить в официальный call-center финансовой организации;

  3. если звонят с предложением перечислить вам или перевести денежные средства, необходимо проверить цель запроса у официального источника, а также проверить, положена ли вам такая выплата;

  4. не указывать номер телефона и не расплачиваться основной картой на малоизвестных или подозрительных сайтах.

Национальный банк не занимается обслуживанием физических лиц и не проводит денежные расчеты или сделки.Пресс-служба Нацбанка РК

Для консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477.

Ранее в ЕНПФ казахстанцев предупредили о мошенниках, которые распространяют фейковые рассылки в мессенджерах, предлагая помощь в получении излишков пенсионных накоплений на жилье или лечение.

Динара Халдарова
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