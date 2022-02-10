Снег, туман и метель – в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

По данным РГП «Казгидромет», 11 февраля на севере, востоке, в центре Карагандинской области опустится туман, днем на западе региона пройдет низовая метель. Ветер юго-восточный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью – туман.

Днем на большей части Кызылординской области синоптики прогнозируют осадки (дождь, снег), на севере, в центре региона – туман, днем – гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, утром и днем на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами – туман, днем – гололед.

На северо-западе, западе Западно-Казахстанской области – гололед, на севере региона – туман. В Уральске ночью и утром – туман.

На севере и в центре Актюбинской области – низовая метель, на востоке региона – туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, на севере и в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью – низовая метель.

11 февраля днем на юго-западе, западе Северо-Казахстанской области – метель; 12 февраля на большей части региона снег, метель. Ветер юго-восточный, 11 февраля днем на юго-западе, западе области порывы 15-20 м/с. 12 февраля ветер на большей части 15-20 м/с, на юго-западе, западе области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске 12 февраля – метель. Днем 11 февраля, сутки 12 февраля ветер юго-восточный, 15-20 м/с.