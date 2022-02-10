Алматинцы в три раза чаще стали нарушать домашний карантин

Эпидемиологическая ситуация по КВИ в Алматы в первой неделе февраля стабилизировалась с ощутимым снижением в 1,6 раза – зарегистрирован 8161 случай против 12 959 случаев за предыдущие семь дней. Несмотря на имеющую тенденцию к стабилизации, регистрация заболеваемости КВИ остается на высоком уровне, за прошедшие сутки зарегистрировано 964 подтвержденных случая, – говорится в сообщении.

Как отмечается, в Алматы первым компонентом против COVID-19 вакцинировано 1 121 848 человек, вторым компонентом – 1 066 191 человек.

Вместе с тем у 4,8% лиц, вакцинированных в начале 2021 года, иммунитет ослаб, что наряду с особенностью штамма «Омикрон» преодолевать иммунный барьер явилось причиной их заражения этим штаммом. В целом, в мегаполисе иммунитет против КВИ укрепили 192 207 человек. Снижается иммунитет и у ранее переболевших – с начала 2021 года повторно заразились 2,1% (3492 человека).

Больше всего «Омикроном» заражается молодежь 20-39 лет, удельный вес этой наиболее активной прослойки населения составляет 32% от общего количества заболевших КВИ, ввиду уклонения от вакцинации многих из них.

По данным эпидемиологических исследований, основными местами заражения на истекшей неделе, когда заразились 94% алматинцев, остаются объекты торговли – 34%, общественный транспорт – 24%, семьи – 21%, рынки – 9%, родственные и дружеские контакты – 6%.

В Алматы возросло и число нарушителей домашнего карантина. Соблюдение карантина и режима изоляции – гражданская обязанность каждого в это непростое для всех время. К сожалению, не все готовы нести ответственность за себя, за свое здоровье, за благополучие окружающих. С начала текущего года по 7 февраля выявлено 171 лицо с «красным» статусом, стремившееся посетить организации и объекты, тогда как в декабре 2021 года нарушителей было всего 55, значит, число несоблюдающих домашний карантин в начале текущего года увеличилось более чем в три раза. Все нарушители с «красным» статусом были привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции и выплате штрафов в размере 30 МРП, всего на сумму свыше 7 млн тенге, – рассказали в департаменте.

Алматинцам рекомендовано соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, гигиену рук, а также стараться не посещать места массового скопления людей. Также горожан, находящихся на амбулаторном лечении, убедительно призывают не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом.