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212 алматинцев пострадали от укусов клещей с начала весны

пострадали от укосов клещей, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 12:22 Фото: pexels
В Алматы 212 человек обратились за помощью в медицинские организации с укусами клещей. Об этом рассказали Zakon.kz в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города.

Как сообщил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымхан Алпысбайулы, с начала сезона активности клещей по состоянию на 22 апреля 2024 года число обращений в медицинские организации из-за случаев нападения клещей стало ниже на 19,3%, чем за аналогичный период 2023 года, когда помощь оказали 263 пострадавшим.

"Количество детей до 14 лет с укусами клещей составило 59,4%, а это 126 детей. Всем своевременно оказана экстренная медицинская помощь, по показаниям введен противоклещевой иммуноглобулин. С начала текущего года случаев клещевых инфекций не зарегистрировано", – отметил руководитель ДСЭК Алматы.

В мегаполисе продолжаются противоклещевые обработки лесных массивов, мест массового отдыха населения – парков, скверов. По состоянию на 22 апреля текущего года всего обработано 1478,974 га (62,4%), из них лесных массивов – 1017,338 га (53,4%) от общей площади 1904,924 га. Обработка в городских парках и скверах всех районов города проведена в полном объеме.

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Меры профилактики клещевого энцефалита

В департаменте отметили, что в случае обнаружения присосавшегося клеща в наиболее ранние сроки (не позднее четвертого дня после присасывания клеща) необходимо обращаться в медицинские организации, где окажут квалифицированную медицинскую помощь и введут иммуноглобулин против клещевого энцефалита.

Экстренную помощь пострадавшим от укусов клещей в Алматы оказывают на базе следующих травматологических пунктов медицинских организаций города:

  1. Центральная городская клиническая больница (ул. Жандосова, 6);
  2. Больница скорой неотложной помощи (ул. Казыбек би, 96);
  3. Городская клиническая больница №4 (ул. Папанина, 220);
  4. Городская клиническая больница №7 (мкр. Калкаман, 20);
  5. Центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, 40).

Врачи напоминают, что при соблюдении мер безопасности, раннем обращении за медицинской помощью в случае присасывания клеща, своевременная профилактика и лечение способствуют предупреждению и благоприятному исходу заболевания.

Ранее алматинцев предупредили, что с 1 апреля в городе начнется обработка от клещей.

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