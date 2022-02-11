Сколько тратят казахстанцы на свидания

Телеканал «Астана» провел опрос среди мужского населения, чтобы выяснить, сколько они тратят в среднем во время свидания. Опрошенные признались, что готовы отдать за вечер от 10 до 25 тыс. тенге.

- От 10 начинается, в лаунжбары, в ресторан, куда возможно, да, кино тоже. - В кино, в рестораны, покушать, самое главное. Смотришь на бюджет, а потом уже ориентируешься. - В кафешку, на каток. Примерно от 6 до 10 тыс. тенге. Мне вот 16 лет, сам зарабатываю деньги на это. - Последнее, наверное, в 25 тыс. выложился. Купил колечко за 15 тыс. тенге и потом в парке шашлыки поели, все. Вообще дорого сейчас. В магазин сходить уже дорого, каждый день 5-6 тыс. оставляешь.

Отмечается, что столица Казахстана вошла в список городов, где дешевле всего ходить на свидания. Астанчане могут уложиться примерно в 25 тыс. тенге. В эту стоимость входит ужин в ресторане, бутылка вина и поход в кино, подчитали аналитики.

Согласно иностранному исследованию, которое проводилось в 56 крупных городах мира, дороже всего устроить рандеву в Швейцарии. Там средний чек составит 226 долларов - около 96,5 тыс. тенге. В Париже вечер для двоих будет стоить 126 долларов - 53,8 тыс. тенге, в Москве — чуть более 36 тыс. тенге, а в Стамбуле – 20,5 тыс. тенге.