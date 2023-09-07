Казахстанцы стали больше тратить на страховки

Годовые расходы казахстанцев на страхование жизни стали расти, однако этот показатель остается ниже, чем в других странах, передает Zakon.kz

Годовые расходы казахстанцев на страхование жизни постепенно увеличиваются – 42 доллара в 2022 году против 29 долларов в 2020 году. Однако это ниже показателей сопоставимых страховых рынков – около 100 долларов в Колумбии и Польше и около 200 долларов в Чехии и Уругвае. Такими данными поделилась председатель Совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова на Первом Страховом форуме.

Размер страховой премии на душу населения по общему страхованию в Казахстане составил 68,5 доллара по итогам шести месяцев 2023 года. Но этот показатель также ниже, чем в других странах.

По словам спикера, ожидается, что активное развитие новых и действующих продуктов компаний, цифровизация услуг и проводимая Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) работа по совершенствованию регулирования продолжат позитивно влиять на динамику показателей сектора.

Результаты страхового рынка

В ходе выступления председатель Совета АФК отметила, что, несмотря на недостаточное проникновение страховых услуг в Казахстане, активы страховых организаций растут впечатляющими темпами. За последние пять лет общие активы страховых организаций выросли на 123% до 2 трлн тенге. Обязательства, включая резервы, выросли на 151% за тот же период.

"Рост совокупных доходов страховых организаций за пять лет составил 2,4 раза, в том числе дохода от страховой деятельности – 2,6 раза. По данным S&P, рентабельность капитала компаний общего страхования в 2022 году составила 12%, компаний по страхованию жизни – 40,5%, что значительно выше даже показателей развитых стран Западной Европы". Елена Бахмутова

Основной объем страховых премий был обеспечен за счет продуктов добровольного личного страхования – 44% премий.

"Добровольное страхование имущества приносит 37% премий, на обязательные виды страхования приходится 24% премий, и, преимущественно, ОГПО ВТС, на которое приходится 22%. В будущем роста объема премий можно ожидать как в результате дальнейшего проникновения услуг добровольного страхования, так и в случае повышения контроля в части ответственности работодателей за обязательное страхование работников от несчастных случаев со стороны профильного государственного органа и пересмотра уровня тарифов по обязательному страхованию". Елена Бахмутова

Объем страховых выплат также существенно вырос. К примеру, в 2022 году основной объем составили выплаты по добровольному личному – 38%, и обязательному страхованию – 37%.

"Выплаты по страхованию ответственности владельцев транспортных средств за пять лет выросли в два раза, только за прошлый год рост выплат составил 30%, что было связано с высоким уровнем инфляции в Казахстане и повышением расходов на компенсацию потерь пострадавшим". Елена Бахмутова

Спикер добавила, что согласно прогнозам S&P, поддерживать рост показателей общего страхования в среднесрочной перспективе будет повышение уровня финансовой грамотности. Прогнозируется, что по итогам 2023 рост сектора общего страхования в Казахстане составит 20% в номинальном и 6-8% – в реальном выражении.

Показатели компаний по страхованию жизни (КСЖ) также показали рост в первом полугодии 2023 года на фоне сохраняющегося интереса к продуктам КСЖ. Активы КСЖ увеличились на 11,9% до 1,03 триллиона тенге и составили 43,6% от суммарных активов всего страхового рынка. При этом три крупнейшие компании занимают 72% рынка.