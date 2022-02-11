Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
00:24 11.02.2022

Токаев встретился с председателем Правительства России

встреча Фото: akorda.kz
В ходе встречи были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых Президентами Казахстана и России по итогам сегодняшних переговоров.  
– Предстоит очень большая работа по продвижению стратегического партнерства и поистине союзнических отношений между нашими странами. Для этого нужно направить все усилия на достижение конкретных результатов по тем вопросам, которые уже внесены в повестку дня. Я только что провел очень продолжительные, интенсивные переговоры с Владимиром Владимировичем. Мы переговорили буквально по всем вопросам, связанным с развитием нашего сотрудничества, международной, региональной обстановкой, – сказал Касым-Жомарт Токаев. 

Как сообщает Акорда, глава государства отметил важность слаженной работы с новым Правительством Казахстана.  

– Я хотел бы простимулировать контакты ваших представителей с новым Правительством Казахстана, которое настроено на поддержание самых деловых, активных и тесных рабочих контактов с российским Правительством, – подчеркнул президент.

Москва

Фото: akorda.kz

По его словам, у Казахстана и России есть серьезные совместные проекты стратегического характера с участием «Камаза», «Сибура» и других ведущих компаний. Данные проекты направлены на расширение производственной кооперации, создание новых рабочих мест, укрепление промышленного и технологического потенциала двух стран. Кроме того, казахстанская сторона намерена тесно взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза.

В свою очередь Михаил Мишустин заявил, что визит Токаева в Москву имеет особое значение для развития дружбы и сотрудничества двух стран. 

встреча

Фото: akorda.kz

– Хотел бы вас заверить, что Правительство Российской Федерации будет делать все необходимое, принимать меры для исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне, – отметил Мишустин. 

В завершение встречи президент Казахстана выразил уверенность в том, что экономическая кооперация будет отвечать стратегическим целям сотрудничества наших государств.

Елена Беляева
Мишустин Михаил Токаев Касым-Жомарт
Вайнера Мейржана Туребаева подозревают в создании финпирамиды
10.02.2022
Новое постановление: как будут учиться казахстанские школьники и студенты
10.02.2022
Российская разведка передавала в Казахстан данные о подготовке январских беспорядков
10.02.2022
Небольшой рост числа заболевших COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
10.02.2022
Встреча Токаева с Путиным: подписано 11 документов
10.02.2022
Главная Топ LIVE Все