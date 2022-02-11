Токаев встретился с председателем Правительства России

– Предстоит очень большая работа по продвижению стратегического партнерства и поистине союзнических отношений между нашими странами. Для этого нужно направить все усилия на достижение конкретных результатов по тем вопросам, которые уже внесены в повестку дня. Я только что провел очень продолжительные, интенсивные переговоры с Владимиром Владимировичем. Мы переговорили буквально по всем вопросам, связанным с развитием нашего сотрудничества, международной, региональной обстановкой, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщает Акорда, глава государства отметил важность слаженной работы с новым Правительством Казахстана.

– Я хотел бы простимулировать контакты ваших представителей с новым Правительством Казахстана, которое настроено на поддержание самых деловых, активных и тесных рабочих контактов с российским Правительством, – подчеркнул президент.

Фото: akorda.kz

По его словам, у Казахстана и России есть серьезные совместные проекты стратегического характера с участием «Камаза», «Сибура» и других ведущих компаний. Данные проекты направлены на расширение производственной кооперации, создание новых рабочих мест, укрепление промышленного и технологического потенциала двух стран. Кроме того, казахстанская сторона намерена тесно взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза.

В свою очередь Михаил Мишустин заявил, что визит Токаева в Москву имеет особое значение для развития дружбы и сотрудничества двух стран.

Фото: akorda.kz

– Хотел бы вас заверить, что Правительство Российской Федерации будет делать все необходимое, принимать меры для исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне, – отметил Мишустин.

В завершение встречи президент Казахстана выразил уверенность в том, что экономическая кооперация будет отвечать стратегическим целям сотрудничества наших государств.