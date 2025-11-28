#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Политика

Токаев рассказал, кто такой аким

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 13:55 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на диалог-платформе сельских акимов. Он заявил, что встреча, на которую были приглашены представители исполнительной власти всех уровней страны, имеет особое значение, сообщает Zakon.kz.

По его словам, здесь присутствует и подавляющее большинство – 80% акимов сельских округов. В целом, мы впервые собираемся в столь широком составе.

"Тема действительно крайне актуальна. Положение дел на селе – это вопрос стратегической важности для Казахстана. Ведь корни нашего народа – в ауле. Сильные села – залог благополучия и процветания всей страны".Касым-Жомарт Токаев

Поэтому и требования к акимам сельских округов и возлагаемые на них задачи всегда имеют особую значимость.

"Аким – это, прежде всего, государственный служащий, который непосредственно взаимодействует с обществом. Это очень ответственная работа. Сельский аким должен быть по-настоящему компетентным специалистом, досконально знающим и специфику самого села, и чаяния его жителей. Мы только что заслушали выступления нескольких акимов. Необходимо тщательно изучить высказанные идеи и предложения, а также непременно учесть их в дальнейшей работе".Касым-Жомарт Токаев

В Послании народу в 2020 году Токаев выступил с инициативой о введении прямых выборов акимов сельских округов, что стало ключевым шагом на пути к коренной модернизации системы государственного управления, ведь местные акимы считаются опорой всей вертикали власти.

"Мы не допустили излишней спешки: работа по выборам акимов сельских округов осуществлялась постепенно в течение пяти лет. По всей стране было избрано 2334 акима сельских округов. Их средний возраст – 43 года. Треть избранных акимов – это граждане, которые не работали ранее в системе государственной службы".Касым-Жомарт Токаев
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
О своем гражданском долге рассказал Токаев
13:09, 24 октября 2025
О своем гражданском долге рассказал Токаев
Токаев: Мы должны продовольствие исключить из-под воздействия любых санкций
16:37, 24 августа 2023
Токаев: Мы должны продовольствие исключить из-под воздействия любых санкций
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
12:36, 12 июня 2025
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: