Токаев рассказал, кто такой аким
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на диалог-платформе сельских акимов. Он заявил, что встреча, на которую были приглашены представители исполнительной власти всех уровней страны, имеет особое значение, сообщает Zakon.kz.
По его словам, здесь присутствует и подавляющее большинство – 80% акимов сельских округов. В целом, мы впервые собираемся в столь широком составе.
"Тема действительно крайне актуальна. Положение дел на селе – это вопрос стратегической важности для Казахстана. Ведь корни нашего народа – в ауле. Сильные села – залог благополучия и процветания всей страны".Касым-Жомарт Токаев
Поэтому и требования к акимам сельских округов и возлагаемые на них задачи всегда имеют особую значимость.
"Аким – это, прежде всего, государственный служащий, который непосредственно взаимодействует с обществом. Это очень ответственная работа. Сельский аким должен быть по-настоящему компетентным специалистом, досконально знающим и специфику самого села, и чаяния его жителей. Мы только что заслушали выступления нескольких акимов. Необходимо тщательно изучить высказанные идеи и предложения, а также непременно учесть их в дальнейшей работе".Касым-Жомарт Токаев
В Послании народу в 2020 году Токаев выступил с инициативой о введении прямых выборов акимов сельских округов, что стало ключевым шагом на пути к коренной модернизации системы государственного управления, ведь местные акимы считаются опорой всей вертикали власти.
"Мы не допустили излишней спешки: работа по выборам акимов сельских округов осуществлялась постепенно в течение пяти лет. По всей стране было избрано 2334 акима сельских округов. Их средний возраст – 43 года. Треть избранных акимов – это граждане, которые не работали ранее в системе государственной службы".Касым-Жомарт Токаев
