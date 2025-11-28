Токаев рассказал, кто такой аким

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на диалог-платформе сельских акимов. Он заявил, что встреча, на которую были приглашены представители исполнительной власти всех уровней страны, имеет особое значение, сообщает Zakon.kz.

По его словам, здесь присутствует и подавляющее большинство – 80% акимов сельских округов. В целом, мы впервые собираемся в столь широком составе.

"Тема действительно крайне актуальна. Положение дел на селе – это вопрос стратегической важности для Казахстана. Ведь корни нашего народа – в ауле. Сильные села – залог благополучия и процветания всей страны". Касым-Жомарт Токаев

Поэтому и требования к акимам сельских округов и возлагаемые на них задачи всегда имеют особую значимость.

"Аким – это, прежде всего, государственный служащий, который непосредственно взаимодействует с обществом. Это очень ответственная работа. Сельский аким должен быть по-настоящему компетентным специалистом, досконально знающим и специфику самого села, и чаяния его жителей. Мы только что заслушали выступления нескольких акимов. Необходимо тщательно изучить высказанные идеи и предложения, а также непременно учесть их в дальнейшей работе". Касым-Жомарт Токаев

В Послании народу в 2020 году Токаев выступил с инициативой о введении прямых выборов акимов сельских округов, что стало ключевым шагом на пути к коренной модернизации системы государственного управления, ведь местные акимы считаются опорой всей вертикали власти.