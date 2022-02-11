Байден призвал американцев срочно покинуть Украину

Президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и призвал их покинуть страну. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Американским гражданам стоит уехать сейчас. <...> Не то чтобы мы имели дело с террористической организацией. Но мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро. Джо Байден

10 февраля Госдепартамент выпустил уведомление, призвав граждан США не ездить на Украину «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Американцам, которые уже находятся на Украине, надлежит немедленно уехать коммерческим или частным транспортом, говорится в нем.