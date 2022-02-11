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06:07 11.02.2022

Байден призвал американцев срочно покинуть Украину

президент США Украина Фото: pixabay
Россия не раз опровергала «планы по нападению», а сообщения западных СМИ и политиков о подготовке вторжения на Украину официальные лица РФ называют безосновательными, сообщает Zakon.kz.

Президент США Джо Байден обратился к американцам, находящимся на Украине, и призвал их покинуть страну. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

Американским гражданам стоит уехать сейчас. <...> Не то чтобы мы имели дело с террористической организацией. Но мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро.Джо Байден

10 февраля Госдепартамент выпустил уведомление, призвав граждан США не ездить на Украину «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19». Американцам, которые уже находятся на Украине, надлежит немедленно уехать коммерческим или частным транспортом, говорится в нем.

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