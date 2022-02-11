Самолет Ан-2 упал на Камчатке

Самолет Ан-2 упал предположительно в районе села Коряки на Камчатке, на место происшествия отправились спасатели. Об этом сообщили в МЧС России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, на борту были два человека. Самолет направлялся с грузом в село Тымлат.

Обстановка уточняется.

Обновление 07:38 – Люди, находившиеся на борту самолета, погибли при пожаре. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона.