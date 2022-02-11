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07:17 11.02.2022

Самолет Ан-2 упал на Камчатке

Крушение самолета Россия Фото: pixabay
Спасатели следуют к месту предполагаемого падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района. Информацию о падении самолета предоставили очевидцы, сообщает Zakon.kz.

Самолет Ан-2 упал предположительно в районе села Коряки на Камчатке, на место происшествия отправились спасатели. Об этом сообщили в МЧС России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, на борту были два человека. Самолет направлялся с грузом в село Тымлат.

Обстановка уточняется.

Обновление 07:38 Люди, находившиеся на борту самолета, погибли при пожаре. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона.

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