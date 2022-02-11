07:17 11.02.2022
Самолет Ан-2 упал на Камчатке
Фото: pixabay
Спасатели следуют к месту предполагаемого падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района. Информацию о падении самолета предоставили очевидцы, сообщает Zakon.kz.
Самолет Ан-2 упал предположительно в районе села Коряки на Камчатке, на место происшествия отправились спасатели. Об этом сообщили в МЧС России по Камчатскому краю.
По предварительным данным, на борту были два человека. Самолет направлялся с грузом в село Тымлат.
Обстановка уточняется.
Обновление 07:38 – Люди, находившиеся на борту самолета, погибли при пожаре. Об этом РИА Новости сообщил губернатор региона.