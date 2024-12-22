Самолет Ан-2 нашли на Камчатке через три дня

Утром 22 декабря найден пропавший три дня назад на Камчатке самолет, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев. Находящиеся на борту люди выжили. Ранее сообщалось, что на самолете летели три человека.

"Борт найден. Люди живые. Какое состояние, пока точно сказать не могу. Будем эвакуировать". Сергей Лебедев

Позднее он написал, что людей с Ан-2 посадили на вертолет Ми-8 и отправили в село Мильково.

Ми-8, фото: ВКонтакте/Сергей Лебедев

Самолет Ан-2 авиакомпании "Фаеравиа" пропал в четверг, 19 декабря, днем. Он летел из Мильково в поселок Оссора и перевозил коммерческий груз. В 160 км от Усть-Камчатска сработал сигнал аварийной посадки. Поисковая операция приостанавливалась из-за нелетной погоды. Следственный комитет и прокуратура проводят проверки.

Накануне больше тысячи грузовиков застряли в морском порту на Каспии.