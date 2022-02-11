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11:33 11.02.2022

Новорожденного в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом в Павлодар

МЧС Казавиаспас Фото: пресс-службе АО «Казавиаспас»
Медики транспортировали ребенка, находящегося в тяжелом состоянии, на вертолете санавиации из Экибастуза в Павлодар. Во время перелета он находился в кувезе с автоматической подачей кислорода, передает Zakon.kz.

Кадры экстренного перелета маленького пациента опубликовали спасатели «Казавиаспаса».

По заявке Национального координационного центра экстренной медицины вертолетом авиации МЧС «Казавиаспас» Eurocopter H-145 из города Экибастуз в город Павлодар был экстренно транспортирован новорожденный ребенок. Малыша в сопровождении врачей специализированной неонатологической бригады медицинской авиации оперативно и благополучно доставили в Павлодар. Пресс-секретарь АО «Казавиаспас» Алмаз Габдуллин

Отмечается, что в аэропорту пункта назначения их ожидал реанимобиль медицинской авиации.

В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей областного перинатального центра №1.

Оксана Житникова
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