Новорожденного в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом в Павлодар

Кадры экстренного перелета маленького пациента опубликовали спасатели «Казавиаспаса».

По заявке Национального координационного центра экстренной медицины вертолетом авиации МЧС «Казавиаспас» Eurocopter H-145 из города Экибастуз в город Павлодар был экстренно транспортирован новорожденный ребенок. Малыша в сопровождении врачей специализированной неонатологической бригады медицинской авиации оперативно и благополучно доставили в Павлодар. Пресс-секретарь АО «Казавиаспас» Алмаз Габдуллин

Отмечается, что в аэропорту пункта назначения их ожидал реанимобиль медицинской авиации.

В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей областного перинатального центра №1.