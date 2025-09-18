#АЭС в Казахстане
Происшествия

49-летнюю женщину в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Усть-Каменогорск

пациентку экстренно доставили в больницу в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 22:10 Фото: пресс-служба МЧС РК
18 сентября вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК экстренно эвакуировал 49-летнюю жительницу Бурлинского района ВКО, находившуюся в тяжелом состоянии в районной больнице, сообщает Zakon.kz.

По информации министерства, выполненный по линии санавиации рейс доставил пациентку в многопрофильную больницу областного центра для оказания ей медицинской помощи узких специалистов.

"Слаженная работа экипажа и медицинской бригады позволила существенно сократить время транспортировки и увеличить шансы на благоприятный исход лечения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новорожденного экстренно эвакуировали вертолетом из Зайсана в Усть-Каменогорск.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
