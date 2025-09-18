49-летнюю женщину в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Усть-Каменогорск

18 сентября вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК экстренно эвакуировал 49-летнюю жительницу Бурлинского района ВКО, находившуюся в тяжелом состоянии в районной больнице, сообщает Zakon.kz.

По информации министерства, выполненный по линии санавиации рейс доставил пациентку в многопрофильную больницу областного центра для оказания ей медицинской помощи узких специалистов.

"Слаженная работа экипажа и медицинской бригады позволила существенно сократить время транспортировки и увеличить шансы на благоприятный исход лечения", – говорится в сообщении.

