49-летнюю женщину в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Усть-Каменогорск
18 сентября вертолет АО "Казавиаспас" МЧС РК экстренно эвакуировал 49-летнюю жительницу Бурлинского района ВКО, находившуюся в тяжелом состоянии в районной больнице, сообщает Zakon.kz.
По информации министерства, выполненный по линии санавиации рейс доставил пациентку в многопрофильную больницу областного центра для оказания ей медицинской помощи узких специалистов.
"Слаженная работа экипажа и медицинской бригады позволила существенно сократить время транспортировки и увеличить шансы на благоприятный исход лечения", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что новорожденного экстренно эвакуировали вертолетом из Зайсана в Усть-Каменогорск.
