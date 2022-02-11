Адильбек Джаксыбеков покидает пост президента Казахстанской федерации футбола

Комитетом были рассмотрены документы кандидатов на участие в выборах на должность президента КФФ, выдвинутых членами ассоциации. Выборы состоятся 28 февраля 2022 года на конференции КФФ. Кандидатура президента КФФ Адильбека Джаксыбекова не была зарегистрирована в связи с отказом от участия в выборах. Пресс-служба КФФ

По итогам заседания были зарегистрированы следующие кандидаты для участия в предстоящих выборах:

Барменкулов Адилет Назарбаевич – член исполкома КФФ, советник президента ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская федерация футбола»; Джарылкасинов Ерлан Еркинбекович – председатель ОО «Казахстанская лига любителей футбола»; Каниев Берик Сералиевич – член исполкома КФФ, председатель Совета директоров АО «Lancaster Group Kazakhstan»; Лория Давид Григорьевич – президент ОЮЛ «Ассоциация «Федерация футбола г. Нур-Султан»; Оразбеков Кайрат Айтмолдаевич – член исполкома КФФ, президент АФК «Кайрат».

В связи с тем, что президент Казахстанской федерации футбола покидает свой пост, он обратился к футбольной общественности страны.

Несмотря на то, что большинство членов КФФ выразило мне поддержку и выдвинуло мою кандидатуру, я принял решение не баллотироваться на новый срок. Считаю, что настало время уступить пост президента федерации. Посмотрите, сколько достойных кандидатов претендует на пост президента КФФ, и какой интерес казахстанской общественности прикован к предстоящим выборам. Адильбек Джаксыбеков

Это, по его словам, «говорит о высоком авторитете федерации, о большом интересе к футболу, о большом желании работать во благо его развития и это – тоже плод работы федерации последних лет».

Всех кандидатов я хорошо знаю, мы вместе работали многие годы. Уверен, что члены федерации выберут достойного президента, и я желаю всем претендентам удачи в предстоящих выборах. Адильбек Джаксыбеков

Он выразил благодарность всем своим коллегам, функционерам, футболистам, тренерам, партнерам из ФИФА и УЕФА.

Хочу поблагодарить болельщиков за их любовь к этой замечательной игре. Уверен, что казахстанский футбол продолжит свое поступательное развитие! Я же остаюсь его преданным болельщиком. Адильбек Джаксыбеков

Адильбек Джаксыбеков родился в июле 1954 года в селе Бурли (Карабалыкский район Костанайской области). В разные годы он занимал такие должности, как: первый замакима Акмолинской области (10.1996-12.1997); аким города Акмола (в 1998 году переименована в Астану, в 2019 году – в Нур-Султан) (12.1997-16.06.2003); министр индустрии и торговли РК (16.06.2003-12.2004); руководитель Администрации президента РК (08.12.2004-23.01.2008); советник президента РК (23.01.2008-13.10.2008); министр обороны РК (25.06.2009-04.2014); госсекретарь РК (02.04.2014-22.10.2014); аким города Астаны (22.10.2014-06.2016); руководитель Администрации президента РК (21.06.2016, полномочия продлены с 07.2017-10.09.2018); председатель Совета директоров АО «КазТрансГаз» (с 11.2020).

Президентом Казахстанской федерации футбола он был избран дважды: с 2007 по 2014 годы и с февраля 2018 года.