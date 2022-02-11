Робот-арбитр будет судить финал клубного ЧМ по футболу

Новая технология «робот-арбитр» способна фиксировать офсайд за полсекунды. Данная система состоит из 12 видеокамер, прикрепленных к крыше футбольного стадиона.

Аппараты следят за движениями футболистов и мяча. При офсайде система подает мгновенный сигнал арбитрам ВАР, которые в свою очередь смогут подтвердить предложенное решение и передадут его главному судье.

Если испытания пройдут успешно, то Международная федерация футбола планирует использовать данную технологию на ЧМ-2022 в Катаре.

Напоминаем, что финал клубного ЧМ-2021 пройдет 12 февраля.

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