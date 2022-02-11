13:02 11.02.2022
Робот-арбитр будет судить финал клубного ЧМ по футболу
Фото: fifa.com
FIFA впервые начала тестирование новой технологии «робот-судья» на клубном Чемпионате мира в ОАЭ. Система автоматически будет определять офсайд, сообщает Zakon.kz.
Новая технология «робот-арбитр» способна фиксировать офсайд за полсекунды. Данная система состоит из 12 видеокамер, прикрепленных к крыше футбольного стадиона.
Аппараты следят за движениями футболистов и мяча. При офсайде система подает мгновенный сигнал арбитрам ВАР, которые в свою очередь смогут подтвердить предложенное решение и передадут его главному судье.
Если испытания пройдут успешно, то Международная федерация футбола планирует использовать данную технологию на ЧМ-2022 в Катаре.
Напоминаем, что финал клубного ЧМ-2021 пройдет 12 февраля.
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