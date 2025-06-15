Месси неудачно начал матч открытия клубного чемпионата мира по футболу

Рано утром 15 июня Лионель Месси и Луис Суарес безуспешно начали матч открытия новой версии клубного чемпионата мира по футболу FIFA-2025, сообщает Zakon.kz.

Открыла мундиаль встреча между египетским "Аль-Ахли" и американским "Интер Майами". Матч состоялся на стадионе "Хард Рок" в Майами и завершился без забитых голов. Таким образом "Аль-Ахли" сыграл вничью с "Интер Майами".

На 43-й минуте каирский клуб получил право на пенальти после того, как Сеговия заплёл ноги Зизо в штрафной "Интера". Трезеге с "точки" пробил в левый угол ворот, голкипер Устари угадал направление удара и в прыжке отбил мяч практически перед собой, но у Трезеге не получилось сыграть на добивании.

"Теперь понятно, почему на матч открытия никто не хотел покупать билеты. Лучше бы поспали", – разочаровано прокомментировали фанаты футбола.

Во втором туре "Интер Майами" сыграет с португальским "Порту", а "Аль-Ахли" – с бразильским "Палмейрасом". Обе встречи пройдут 22 июня. Сам турнир продлится до 13 июля.

Накануне иранский нападающий миланского "Интера" Мехди Тареми не смог вылететь из Тегерана в США для участия в клубном чемпионате мира.