Месси неудачно начал матч открытия клубного чемпионата мира по футболу
Открыла мундиаль встреча между египетским "Аль-Ахли" и американским "Интер Майами". Матч состоялся на стадионе "Хард Рок" в Майами и завершился без забитых голов. Таким образом "Аль-Ахли" сыграл вничью с "Интер Майами".
На 43-й минуте каирский клуб получил право на пенальти после того, как Сеговия заплёл ноги Зизо в штрафной "Интера". Трезеге с "точки" пробил в левый угол ворот, голкипер Устари угадал направление удара и в прыжке отбил мяч практически перед собой, но у Трезеге не получилось сыграть на добивании.
"Теперь понятно, почему на матч открытия никто не хотел покупать билеты. Лучше бы поспали", – разочаровано прокомментировали фанаты футбола.
Во втором туре "Интер Майами" сыграет с португальским "Порту", а "Аль-Ахли" – с бразильским "Палмейрасом". Обе встречи пройдут 22 июня. Сам турнир продлится до 13 июля.
Накануне иранский нападающий миланского "Интера" Мехди Тареми не смог вылететь из Тегерана в США для участия в клубном чемпионате мира.